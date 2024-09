David Gilmour si imbuca in un pub di Londra e canta :”Wish you were here” insieme alla figlia (video)

David Gilmour, il chitarrista dei leggendari Pink Floyd, si è imbucato in un pub londinese, dove stava suonando la figlia e insieme a lei ha intonato uno dei grandi successi della band: “Wish you were here”, scritto da Roger Waters e dedicato, come tanti altri brani, al fondatore del gruppo, Syd Barrett.

Gilmour e Wish You Were Here

Siamo nei pressi di Brighton, nel pub locale The Neptune Inn di Hove, dove il lunedì sera viene tenuta una serata ‘open mic’, aperta ai musicisti emergenti che vogliono farsi conoscere e Romany Gilmour è lì per suonare il suo breve set, che include brani originali come Lily Of The Roses e cover di artisti come Leonard Cohen e Joanna Newsome.

All’improvviso, tra la sorpresa generale, Romany – che peraltro collabora col padre anche nel nuovo disco sul brano Between Two Points e farà da corista durante il tour – viene raggiunta proprio da David Gilmour.

“Oh mio dio! Sei qui ed hai portato la chitarra”, ha esclamato Romany guardando tra i volti del pub quando, come mostrato nel video pubblicato dal locale e dallo stesso musicista, David Gilmour si fa largo tra la folla per posizionarsi accanto alla figlia e suonare il classico ‘Wish You Were Here’.

Un capolavoro senza tempo

Wish You Were Here è un brano musicale dei Pink Floyd, quarta traccia dell’album omonimo, pubblicato il 12 settembre 1975. Il riff principale è stato ideato da David Gilmour, mentre suonava la sua chitarra acustica negli Abbey Road Studios. Gilmour propose poi il riff a Roger Waters, il quale ne rimase positivamente colpito; successivamente i due collaborarono per completare il brano.

La traduzione italiana, “Vorrei che tu fossi qui” richiama a Syd Barrett, che fondò i Pink Floyd e dovette lasciare il gruppo perché devastato dagli allucinogeni assunti. Altri capolavori della band, come “Shine on your crazy diamond”, “Hey You” saranno dedicati a Barrett.