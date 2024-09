Dalla Chiesa, domani l’anniversario della strage: la Rai ricorda il grande generale vittima della mafia

Il 3 settembre 1982, venne ucciso in un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa , insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Un sacrificio che la Rai ricorda nel giorno del 42° anniversario, martedì 3 settembre, attraverso iniziative editoriali televisive, radiofoniche e sul web. L’omaggio si apre con ‘Agorà Estate’, in onda alle 8.00 su Rai 3, che proporrà un approfondimento sulla figura dell’ufficiale dei carabinieri. .

Un grande uomo, protagonista della lotta al terrorismo

Il generale Dalla Chiesa fu l’uomo di punta utilizzato nella lotta contro il terrorismo. Un uomo deciso e spigoloso, mai promo ai compromessi, che ottenne risultati straordinari. Dopo l’omicidio del deputato comunista Pio La Torre e l’approvazione della legge sull’associazione a delinquere di stampo mafioso, l’esecutivo lo nominò prefetto di Palermo con pieni poteri. Ma nel settembre del 1982 la mafia pose fine alla sua vita.

Le celebrazioni Rai per Dalla Chiesa

Le testate Rai daranno un’ampia copertura informativa all’anniversario nelle edizioni dei rispettivi telegiornali.. Rainews 24 si soffermerà sul ruolo di Dalla Chiesa nella lotta contro la mafia e sui suoi 100 giorni a Palermo. Gli ultimi tre mesi di vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa , impegnato come prefetto di Palermo, sono, inoltre, al centro del film di Giuseppe Ferrara ‘Cento giorni a Palermo’, proposto alle 23.10 su Rai Movie.

Rai Cultura sul suo canale Rai Storia ricorderà più volte la strage di via Carini con la trasmissione ‘Il giorno e la Storia’, a cura di Giovanni Paolo Fontana, in onda a mezzanotte e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00, 20.00. Alle 16, invece, ‘La Grande Storia – Anniversari’ ripercorrerà la storia e la carriera del generale, con l’introduzione e il commento di Paolo Mieli.

Il giorno della civetta

Molti ritengono, e Leonardo Sciascia non lo smentì, che la figura del capitano Bellodi de “Il giorno della civetta”, il libro del grande scrittore siciliano interpretato sullo schermo da Franco Nero, fosse ispirata proprio a Dalla Chiesa, che Sciascia conobbe da giovane ufficiale sull’isola.