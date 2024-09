Covid, le raccomandazioni del ministero: vaccino per donne incinte, fragili e over 60. La dose è gratuita

Arrivano le raccomandazioni del Ministero della Salute sul Covid per la stagione autunnale e per la vaccinazione. Confermata la gratuità per tutti della somministrazione, che può essere fatta dal medico di famiglia, e raccomandata alle donne incinte, ai soggetti fragili e agli over 60 oltre che agli operatori sanitari.

Le linee guida sul Covid

La nuova circolare del ministero della Salute per la prossima campagna vaccinale anti- Covid autunnale e invernale 2024-2025″raccomanda,”l’immunizzazione a persone con età superiore a 60 anni; ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post-partum, comprese le donne in allattamento; operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid”.

Possibile effettuare la vaccinazione insieme all’antinfluenzale

La circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, e dal capo dipartimento Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, prevede comunque “la possibilità per chiunque di accedere gratuitamente” alla vaccinazione che “si avvarrà dei vaccini adattati alla variante JN.1 “, si legge nel documento. La circolare chiarisce che è “possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale), fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso o valutazioni cliniche”.

Segnalare gli effetti collaterali

Nella raccomandazione si evidenzia la necessità di segnalare ogni possibile effetto collaterale al medico di famiglia, che è abilitato alla somministrazione della dose.

Sul Covid si inizia con gli over 80

In fase di avvio della campagna, la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di persone indicate e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle categorie indicate, sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari.