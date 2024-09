Ciriani: “La Regione Emilia-Romagna faccia mea culpa per come ha gestito il territorio in questi 30 anni”

“Questo è il momento di soccorrere le persone e di gestire l’emergenza”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani in un’intervista su La Stampa, il quale rispondendo sugli attacchi alla Regione Emilia Romagna del ministro per la protezione civile Musumeci e del sottosegretario Bignami risponde: “il ministro ha fatto un discorso più ampio e condivisibile, parlando dei soldi non spesi. Io credo che piuttosto che gridare allo scandalo su un presunto sciacallaggio la Regione Emilia-Romagna debba fare mea culpa non soltanto su come ha usato o non usato le risorse messe a disposizione, ma anche per la gestione del territorio degli ultimi 30 anni”.

“Ho stima del generale Figliuolo, spero che rimanga”

“Io credo che con le alluvioni non si prendono voti – ha proseguito Ciriani – quindi sgombriamo il campo da questo argomento. Nel Friuli Venezia-Giulia, la mia Regione, le opere sono state fatte da amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra, anche se spesso non erano popolari e oggi ne vediamo i risultati: senza queste opere saremmo sotto l’acqua ogni anno”. Sul Commissario all’emergenza, il generale Figliuolo, che scade a dicembre poi afferma: “ho grande stima del generale, sin da quando è stato nominato da Draghi e spero che rimanga lui”.

Ciriani: “L’inchiesta di Perugia è un Watergate che non interessa”

Sulla legge di Bilancio “siamo all’inizio, ma le linee guida sono già chiare: serve un linguaggio di serietà. Le priorità sono famiglie e giovani, con il rinnovo del taglio al cuneo fiscale”. Se condannato Salvini potrebbe restare nel governo? “Non ci sarebbe nessuna conseguenza. Ovviamente, però, mi auguro che venga assolto”.

Sulla questione dei servizi segreti e le presunte discrasie all’interno dell’esecutivo, Ciriani sottolinea: “A preoccuparmi semmai è l’inchiesta sui cosiddetti dossieraggi. A volte guardiamo il dito, una presunta divergenza tra Crosetto e Mantovano, e non la luna. Mi sembra questa una cosa più seria. Non parlo di complotti. Ma quello che emerge dall’inchiesta di Perugia è una sorta di Watergate che però non sembra interessare più di tanto. Altro che caso Sangiuliano”.