Chiambretti provoca: Boccia va messa al posto di Schlein. E l’influencer fa litigare Vespa con Telese

Botta e risposta sui social tra i giornalisti Bruno Vespa e Luca Telese attorno all’opportunità di intervistare o meno Maria Rosa Boccia e al rischio di essere “strumentalizzati” (come aveva per altro sostenuto Vespa due giorni fa) soprattutto dopo il forfait dato dall’imprenditrice campana all’intervista con Bianca Berlinguer e al confronto con i suoi ospiti in studio.

Dubbi di Vespa sull’intervista a Boccia e replica a Telese: io sono qui da 60 anni

Un tema di cui si è parlato mercoledì 11 settembre a Porta a Porta. “Buongiorno: non c’era nessuna domanda concordata – come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio – nella nostra conversazione con Maria Rosaria #Boccia” precisa in un post su X Luca Telese che, allo stato, con Marianna Aprile resta l’unico ad aver intervistato in tv la donna. “Quanto a Sallusti: lo aveva voluto e gradito, dubito che lo temesse. Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno – ieri molto sofferente – che quando immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia”.

Immediata la risposta di Vespa: “Caro il mio Luca, l’unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono”.

Post a cui a sua volta ribatte Telese: “Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico – ieri – a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all’asilo. Inchiesta da Pulitzer. Il prossimo che osa contraddire un ministro che è sotto la tua protezione scorticàtelo vivo in masseria, mi raccomando. :-)”.

Chiambretti: pericolosa ma interessante, la candiderei come segretaria Pd

“Mi sembra che Boccia stia facendo un’operazione molto importante. Io la candiderei a segretaria del Pd, perché ha fatto vacillare più lei il governo di quanto abbia fatto la sinistra nell’ultimo anno”.

Sul caso Boccia Sangiuliano interviene ironicamente anche Piero Chiambretti nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, in onda dal 12 settembre in prima serata su Rai 3 per 6 puntate. “Boccia è un personaggio pericoloso ma molto interessante. Mi sembra che quello che doveva dire lo ha detto ed ora è gossip e non mi interessa, anche se il gossip è diventato il tipo di informazione che piace in Italia. Quando si mette l’obiettivo in camera da letto a me non va per una questione di stile. A me sapere cosa ha fatto o non ha fatto con Sangiuliano non mi interessa”, ha aggiunto.

Per poi sottolineare ironicamente: ”Mi sembra che Boccia stia facendo un’operazione molto importante. Io la candiderei a segretaria del Pd, perché ha fatto vacillare più lei il governo di quanto abbia fatto la sinistra nell’ultimo anno. È un personaggio pericoloso ma molto interessante”. Il tema della Boccia più efficace del Pd era stato lanciato nei giorni scorsi anche da Antonio Padellaro del Fatto quotidiano.