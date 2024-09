Cernobbio, Meloni, il grazie a Sangiuliano: ha fatto un ottimo lavoro. Boccia? Idee opposte su come le donne devono guadagnare spazio

A Cernobbio è il giorno di Giorgia Meloni. È in corso a Villa d’Este l’incontro tra il presidente del Consiglio e Volodymyr Zelensky. Il bilaterale avviene a margine del Forum Ambrosetti, dove è atteso un intervento della premier in mattinata. Zelensky, invece ha preso parte ai lavori ieri. Tailleur azzurro, sguardo concentrato, al suo arrivo la premier non ha rilasciato dichiarazioni e si è recata al piano superiore, accompagnata dall’amministratore delegato di Teha, Valerio De Molli, dove si è svolto l’incontro con il presidente ucraino. Un colloquio iniziato attorno alle 9.20, e durato circa 40 minuti. Poi, al termine, ai giornalisti che le chiedevano come fosse andato l’incontro, la premier ha risposto: «Bene». Aggiungendo: «Penso che sull’Ucraina – su cui io non ho mai cambiato idea – non dobbiamo mollare». E ribadendo, una volta di più, il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura.

Giorgia Meloni a Cernobbio: il bilaterale con Zelensky

Di più. I due leader hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche. Il Presidente del Consiglio ha ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura. Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference.

Non solo guerra in Ucraina…

Subito dopo il bilaterale con Zelensky Giorgia Meloni era attesa per un panel sulla presidenza del G7 e il ruolo dell’Italia nello scenario globale nell’ambito del Forum Teha di Cernobbio che vede al centro della tre giorni di vertice la discussione su crescita, sfide dell’economia, tecnologia e intelligenza artificiale e, non ultimo certo, la pace in Europa, temi centrali da rimarcare anche sul Lago di Como, al centro dei successi conseguiti dal suo governo, e da rilanciare nell’ottica delle direttrici della legge di Bilancio che scandirà i prossimi mesi. Con un messaggio in particolare indirizzato alle pmi: «Fidatevi dei nostri risultati». Anche perché, come dimostrato dai passi fin qui compiuti dal governo, anche quest’anno le risorse disponibili saranno concentrate nel sostegno alle imprese che assumono e che creano posti di lavoro. Oltre che per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie, con un’attenzione particolare a quelle con figli.

Il punto di partenza, i traguardi raggiunti e quelli in vista

Messaggi rassicuranti punteggiati dai riscontri dei successi già conseguiti fine qui: «Il record assoluto di occupati nella storia d’Italia» appena registrato. I dati macroeconomici (Pil, occupazione, export, investimenti) «estremamente positivi». E, in ultimo, il ruolo che l’Italia è pronta ad assumere in Europa grazie alla vicepresidenza esecutiva che Raffaele Fitto (presente domenica) potrebbe rivestire da qui a breve. E dunque dinanzi a una platea composta dalle leve che azionano il motore dell’economia e della finanza italiana e ripartendo dai traguardi incoraggianti raggiunti che Giorgia Meloni si è presentata a Cernobbio.

Il ringraziamento a Sangiuliano per l’importante lavoro svolto

E allora, la prima domanda alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul palco del forum Teha di Cernobbio riguarda il caso Sangiuliano. Ma appena il direttore del Corsera Luciano Fontana dalla sala piena di imprenditori che ha appena accolto la premier con un lungo applauso passa la parola all’ospite, dalla platea si alza un vocio che intona un sonoro «basta». Poi la Meloni, rompe gli indugi e affronta la questione partendo da un ringraziamento all’ex ministro: «Voglio approfittare di questa occasione per ringraziarlo per il lavoro che ha fatto in questi due anni. Come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore e notizia, ma è stato importante il lavoro che ha fatto».

Più visitatori e introiti nella cultura

Come «aver significativamente incrementato visitatori e introiti delle tante realtà culturali che ha l’Italia. È stata una scelta intelligente interrompere la vergogna italiana di musei e siti archeologici chiusi durante i giorni di festa e avviare grandi progetti che erano fermi da decenni». Chiosando sul punto: «Le mie settimane sono tutte abbastanza difficili – ha aggiunto – e spesso devo dire anche, magari non è questo il caso, che quello che mi preoccupa non è quello che preoccupa nel dibattito generale».

Ma gli italiani capiscono un certo doppiopesismo tra la vicenda Sangiuliano e il caso dossieraggio

Di più: «Come si dice – ha aggiunto Meloni – “è morto il re, viva il re”. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo». Nella giornata di ieri, quando la stampa aspettava le dimissioni di Sangiuliano, ha spiegato la premier, «io ero già al Quirinale a firmare la nomina del nuovo ministro, perché intendo fare bene il mio lavoro fino a fine legislatura e penso anche che gli italiani capiscono un certo doppiopesismo». Meloni si è detta inoltre «molto colpita dalla sproporzione di articoli dedicati alla vicenda privata del ministro rispetto a quelli dedicati a un’inchiesta che ha portato avanti la Procura di Perugia e che racconta di funzionari dello Stato che per anni hanno fatto centinaia di migliaia di accessi illegali a banche dati nazionali ragionevolmente ricattare la gente».

Il governo, ha ribadito infine la premier, «ha fatto quello che doveva fare. E per me è molto importante che il governo mantenga la sua autorevolezza». Infine, Meloni ha chiosato sul punto con l’augurio «che si possa andare avanti e che il nuovo ministro Alessandro Giuli possa continuare bene l’ottimo lavoro fatto da Gennaro Sangiuliano».

Boccia? «Ho un’idea opposta su come le donne debbano guadagnarsi uno spazio nella società»

Non mancando però di aggiungere anche: «Intendo fare il mio lavoro bene e fino alla fine della legislatura. E penso che gli italiani possono capire un certo doppiopesismo», ha detto Meloni parlando dello spazio dedicato alla vicenda Sangiuliano rispetto all’inchiesta della procura di Perugia sui dossier creati con accessi a dati fatto da funzionari pubblici. E infine, a chi dalla platea gli chiede un commento su Maria Rosaria Boccia, la premier liquida lapidariamente quanto emblematicamente la questione, chiudendo il file sui polemiche e recriminazioni, dicendo: «Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me. La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona». E non serve davvero aggiungere altro.

Si passa quindi a questioni più significativamente economiche. Sulle quali Meloni chiarisce sin dalle prime battute: «È finita la stagione dei bonus e risorse buttate. Nella legge di bilancio – conferma – non ci sarà l’abolizione dell’assegno unico e molte altre cose lette sui giornali. C’è la volontà di continuare a fare le cose confermando con le misure che avevamo già. Questo con la consapevolezza che la stagione dei bonus e risorse buttate dalla finestra è terminata», ha dichiarato il presidente del Consiglio.

Meloni a Cernobbio sulla nomina di Fitto

Mentre sulla nomina di Fitto, rilanciando sul punto sostenendo che «non credo che non ci sarà riconosciuto ruolo in Ue», sottolinea: «Siamo in dirittura d’arrivo sull’annuncio della presidenza della commissione europea. Non ho motivo di credere che all’Italia non le venga riconosciuto ciò che le spetta, per la forza che l’Italia ha, e trovo il dibattito surreale», ha affermato Meloni. «Dicevano che von der Leyen si sarebbe segnato al dito un mancato voto e se fossi in lei mi arrabbierei molto. FdI non aveva votato von der Leyen, ma io ho lavorato bene con lei in questi due anni e non ho ragione di credere che le cose vadano diversamente in futuro» aggiunge.