Cda Rai: Federica Frangi e Antonio Marano, chi sono i consiglieri indicati dal centrodestra

Sono cominciate nell’Aula della Camera le procedure di votazione per l’elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione della Rai: il centrodestra ha indicato Federica Frangi e Antonio Marano. Altri due membri del Cda saranno nominati sempre in mattinata con una medesima votazione al Senato.

Fratelli d’Italia, secondo quanto si apprende dall’Adnkronos, ha dato indicazione ai deputati di scrivere sulla scheda il nome di Federica Frangi. Nome che sarà votato anche dal resto dei partiti di centrodestra. L’altro nome proposto in quota maggioranza, stavolta dalla Lega, sarà quello di Antonio Marano. Per quanto riguarda l’opposizione, Pd, Italia Viva e Azione hanno confermato la scelta dell’Aventino e perciò non parteciperanno al voto. Regolarmente in Aula invece i parlamentari del M5s (che si esprimeranno per Alessandro Di Majo a Palazzo Madama) e quelli di Avs, che a Montecitorio indicheranno nella scheda il nome di Roberto Natale.

Chi è Federica Frangi

Federica Frangi, nata a Roma l’8 maggio 1973, giornalista professionista iscritta all’Ordine del Lazio dal 8 marzo 2005, con esperienze professionali di alto livello nel giornalismo radiotelevisivo e negli uffici stampa, ha lavorato nella redazione di “Porta a Porta”, la trasmissione di Bruno Vespa su Raiuno, e fino al febbraio scorso è stata consigliere nazionale della Fnsi eletta al Congresso di Chianciano con la lista “Stampa Libera e Indipendente”. E’ stata anche presidente dell’Associazione Stampa Romana, articolazione della Federazione Nazionale della Stampa nel Lazio e ha fatto parte del direttivo di Lettera 22, l’associazione di giornalisti “non omologati”. Attualmente lavora al Tg2 alla redazione cronaca.

Antonio Marano, già direttore di Raidue

L’altro nome proposto in quota maggioranza, stavolta dalla Lega, sarà quello di Antonio Marano. Il manager originario della provincia di Foggia, 68 anni, ha maturato una ventennale esperienza in Rai dove ha diretto Rai2 per poi diventare vicedirettore generale del Servizio pubblico e, tra il 2016 e il 2020, Presidente di Rai Pubblicità e attuale direttore commerciale della Fondazione Milano-Cortina.