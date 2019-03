Cambio ai vertici dell’Associazione stampa romana: Federica Frangi è il nuovo presidente

Romana, classe ’73, giornalista professionista dal 2005: Federica Frangi è la nuova presidente dell’Associazione stampa romana. Espressione della lista Pluralismo e libertà, che in questa tornata elettorale ha rappresentato l’ago della bilancia per il rinnovamento della rappresentanza sindacale dei giornalisti, Frangi ha un curriculum professionale variegato, che le ha consentito nel corso degli anni di conoscere direttamente le diverse articolazioni della professione e le relative problematiche. Addetta stampa in istituzioni di primo piano, giornalista radiofonica, redattrice nei programmi di approfondimento Rai, la nuova presidente di Stampa romana ha già avuto modo di mettere le sue esperienze e competenze al servizio dei colleghi con un impegno nella Fnsi, la Federazione nazionale della stampa italiana, della quale è stata consigliere per 4 anni.

I nuovi vertici di Stampa romana

Frangi, che succede ad Alessandra Rotolo, è stata eletta ottenendo 19 voti a fronte dei 15 dell’altro candidato, Emilio Albertario, esponente della lista di opposizione ControCorrente. Il Consiglio direttivo ha inoltre nominato i vicepresidenti di Stampa Romana: per i professionali, lo stesso Albertario, Silvana Aversa della lista Informazione@Futuro e Omar Reda anche lui di Pluralismo e Libertà, come Frangi. Per i collaboratori, invece, i nominati sono Rodolfo Martinelli Carraresi della lista Giornalisti Collaboratori Unitari di Stampa Romana e Fabrizio D’Andrea della lista Informazione@Futuro.

Tutti i membri della segreteria

È stata inoltre approvata a maggioranza, con 17 voti a favore e 13 contrari per i consiglieri professionali, la proposta di composizione della Segretaria avanzata dal segretario Lazzaro Pappagallo. Per i collaboratori l’esito della votazione è stato di 2 favorevoli e 2 contrari e di conseguenza non essendo stata raggiunta la maggioranza, la proposta è stata respinta. Della segreteria fanno parte Lazzaro Pappagallo, Stefano Romita, Stefano Ferrante, Paolo Trombin, Loredana Colace, Alessandra Rotolo, Fabrizio De Jorio, Alessia Laudati, Fabrizio D’Andrea.