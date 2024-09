Casa, sì della Camera: carcere per chi occupa e restituzione immediata. FdI: “Dedicato alla Salis”

Sì di Montecitorio alla norma che imprime una decisa stretta contro le occupazioni abusive. Il testo approvato dalla Camera, che costituisce l’articolo 10 del ddl Sicurezza, prevede il carcere da due a sette anni per chi occupa illegalmente la casa altrui e, soprattutto, introduce una procedura d’urgenza per gli sgomberi, in modo che le forze di polizia possano intervenire rapidamente per restituire gli immobili ai legittimi proprietari. Si tratta di una previsione che sana una delle più eclatanti storture ai danni dei cittadini, che di fatto finora si trovavano senza tutela di fronte agli occupanti.

Foti: “I cittadini devono sapere che lo stato è dalla loro parte”

La norma è stata fortemente voluta da FdI. “Con l’approvazione di oggi alla Camera dell’articolo 10 del disegno di legge sicurezza, un altro passo in avanti a difesa del diritto alla proprietà minacciato dalle occupazioni abusive è stato compiuto. Nonostante le ostilità delle sinistre, con Salis paladina delle occupazioni, il governo Meloni mette al centro la sicurezza dei cittadini e il bene per loro più caro: la casa”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. “I cittadini devono sapere che lo Stato è dalle loro parte, a tutela soprattutto dei soggetti più deboli”, ha chiarito Foti.

Rampelli: “Stop al racket e alle coperture politiche di sinistra, ora non ci sono più attenuanti”

“È finalmente terminata l’era delle occupazioni abusive, legate a veri e propri racket di organizzazioni politiche extraparlamentari che sfruttano il disagio abitativo chiedendo il pizzo mensile peggio della criminalità. Da oggi non ci saranno più attenuanti e salteranno le generose coperture politiche date dalla sinistra all’illegalità tollerata e spesso incoraggiata”, ha commentato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “Mi auguro – ha aggiunto Rampelli – che presto si faccia un cronoprogramma per liberare i palazzi occupati e restituirli ai legittimi proprietari, pubblici o privati che siano interrompendo vergognose procedure di ristrutturazione a spese della collettività e rassegnazione a chi se ne è appropriato con atti di forza”.

La provocazione di FdI: dedicata a Ilaria Salis la norma per tutelare i proprietari di casa

Di “risposta concreta” ai proprietari di casa, “che segna un cambio di passo storico”, ha parlato poi la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli, mentre il collega deputato Antonio Baldelli ha voluto dedicare la norma “a Ilaria Salis e a tutti gli abusivi d’Italia che, nell’ingiustizia più totale, fino a oggi hanno potuto fare il buono e cattivo tempo a danno di altri, calpestando i loro diritti”.

La risposta della Lombardia all’allarme occupazioni

A dare la misura di quanto il tema rappresenti un allarme sociale, e dunque la norma una risposta necessaria, è una notizia che arriva da Milano: contro l’abusivismo la Regione Lombardia ha voluto e finanziato un servizio di vigilanza armata 24 ore su 24, con presidio fisso, pattugliamenti e videosorveglianza, delle case Aler. Il progetto, che sarà esteso anche ad altre zone, parte dal quartiere San Siro, dove oggi l’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, ha svolto un sopralluogo per fare il punto sulle nuove misure. “Si tratta di misure molto concrete che avranno un impatto sulla qualità della vita dei cittadini, perché la sicurezza è un pilastro fondamentale e imprescindibile per il rinnovamento del quartiere”, ha detto l’assessore.