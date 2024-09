Boccia e i Ray-Ban “spia”, il questore della Camera: “Fare riprese è vietato, apriremo un’inchiesta”

«Se fai una foto in Transatlantico, al massimo ricevi un’ammonizione dai commessi. Diverso, però, è se ti metti ogni giorno a girare video di nascosto». Fare le riprese “è vietato”. Alessandro Manuel Benvenuto, Questore della Camera e deputato della Lega, ha annunciato l’apertura imminente di un’inchiesta interna alla Camera. Gli occhiali Ray-Ban Stories impiegati da Maria Rosaria Boccia per documentare una sua visita a Montecitorio sono uno dei punti critici del caso che vede coinvolto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. L’influencer ha ammesso candidamente, in una storia su Instagram, di averli usati, ma questo – oltre a determinare interrogativi sulla motivcazine che può indurre una persona a questo genere di comporamento- contravviene alle regole. Saranno presi, dunque, dei provvedimenti, come annuncia al Tempo il Questore.

Boccia e i Ray-Ban “spia”: il questore della Camera: “Per i selfie c’è l’ammonizione, questo è un fatto più grave”

«Ci sono delle regole, che tutti, nessuno escluso, devono rispettare. La prossima settimana durante nel collegio dei Questori o direttamente al Comitato per la Sicurezza, faremo il punto della situazione. Saranno effettuate una serie di verifiche, prima di poter prendere delle decisioni. È evidente, però, che guarderemo a tutta la situazione nel complesso e poi effettueremo le dovute valutazioni». Spiega: “Nemmeno i deputati possono effettuare foto in Aula o in Transatlantico. Detto ciò, questa situazione è molto più complessa. Ecco perché terremo una riunione specifica sull’argomento e potrò comunicare qualcosa di ufficiale. Al momento non abbiamo ancora neanche una convocazione del Comitato”.

“La prossima settimana porremo il problemanel collegio dei Questori o direttamente al Comitato per la Sicurezza”

«Si tratta di un organo presieduto dal vicepresidente della Camera Costa e dai tre Questori- spiega Benvenuto- : che in casi, come quello a cui fa riferimento, ha il compito di discutere su quanto è successo, su come applicare il regolamento vigente. Intanto, il regolamento parla chiaro: non si possono fare foto nelle stanze di Montecitorio. «Non si può fare. Se arrivi alla Camera e scatti un selfie un commesso ti dirà che non si può. Non ricevi particolari sanzioni. Diverso, invece, è se, lo fai ogni giorno, con un fine specifico. La situazione, allora, è molto più complessa». Quale sanzione possa essere comminata a Maria Rosaria Bocci è tutto da decidere. Probabilmente un’esclusione definitiva dal palazzo. Ma è da verificare, dice il questore. Che afferma che in due anni che svolge questo ruolo “non mi è mai capitata una cosa del genere. È stata una novità anche per noi. Non pensavamo mai di trovarci a discutere di un caso, come quello odierno”.