Beccaria, il pm Sangermano: minori non accompagnati drogati e allo sbando, ecco il “sogno migratorio”

Non c’è pace nelalla periferia di Milano. Dopo la rivolta di sabato continuano le evasioni di detenuti minori non accompagnati, spesso fermati poco dopo la fuga. La situazione è fuori controllo ma la risposta non è la demagogia della sinistra con le visite sotto i riflettori di Elly Schlein la richiesta di chiusura della struttura. Dietro ai numeri della cronaca (ieri sono evasi altri due detenuti in pieno giorno di 16 e 17 anni), c’è una realtà che i media non raccontano . La fotografia del Beccaria parla chiaro: si tratta di immigrati allo sbando, per la maggior parte drogati e con disturbi psichiatrici, che arrivano spesso in crisi di astinenza e disperati.