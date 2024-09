Arrestato pedofilo a Napoli: violentava la nipotina di 10 anni. Incastrato dalle foto sul telefonino

Orrore a Napoli: un uomo di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della nipote di 10 anni. Il giovane, zio convivente della bambina, avrebbe abusato della vittima per un lungo periodo, all’interno dell’abitazione che condividevano.

Il pedofilo arrestato aveva abusato di altre bambine

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dai genitori di un’altra minore, vittima di molestie sessuali da parte dello stesso individuo. Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, sezione Tutela delle fasce deboli della popolazione e violenza di genere, hanno effettuato una perquisizione del cellulare dell’indagato. L’uomo aveva tentato di cancellare i contenuti multimediali incriminati, ma gli specialisti della Polizia Postale sono riusciti a recuperarli durante le analisi forensi.

Sul telefonino le immagini delle violenze

Le immagini, agghiaccianti, mostrano le violenze perpetrate nel corso del tempo. Il 26enne è stato subito trasferito presso il carcere di Napoli-Poggioreale, dove si trova in custodia cautelare. La vittima, profondamente traumatizzata, è stata immediatamente collocata in una struttura protetta per ricevere le cure necessarie e supporto psicologico. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto dell’uomo, concordando con il quadro probatorio raccolto dagli inquirenti e disponendo la custodia cautelare in carcere.

La procura indaga sugli altri casi

La procura della Repubblica partenopea, da circa un anno retta da Nicola Gratteri, sta verificando le denunce giunte da altri genitori di bambini che sarebbero stati oggetto delle violenze del pedofilo. I magistrati inquirenti del capoluogo campano hanno sottolineato la necessità di “denunciare tempestivamente” casi analoghi.

Sempre a Napoli, a metà giugno la polizia aveva arrestato nove pedofili nel corso di un’operazione su tutto il territorio nazionale. E durante le perquisizioni era stata rinvenuta la cosiddetta “guida del pedofilo”, una sorta di perverso decalogo per i pedofili realizzata nell’ambito di una rete nazionale di rapporti tra personaggi dediti alla violenza sui minori.