Arrestato in un hotel a New York il rapper Puff Daddy: cinque donne lo accusano di violenza sessuale

Violenza sessuale. Il rapper americano Diddy, anche conosciuto come Puff Daddy, è stato arrestato a New York. Al momento i capi d’accusa sono sconosciuti ma il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha assicurato che “ l’atto di accusa sarà desecretato nelle prossime ore” e in quell’occasione “avremo altro da dire sull’arresto”.

L’ipotesi più accreditata, però, è relative ad alcune presunte violenze sessuali di cui il famoso rapper sarebbe stato autore e per le quali ha ricevuto diverse denunce.

Le accuse di violenza sessuale a Puff Daddy

Secondo quanto riferito da People a portare Diddy dietro alle sbarre sarebbero state le accuse di violenza sessuale e traffico sessuale contro le quali il rapper combatte da tempo. Sono diverse, infatti, le donne (almeno cinque) che negli anni lo hanno accusato di abusi e violenze. Denunce che hanno portato il cantante a doversi difendere in tribunale in più occasioni. In realtà, secondo la stampa statunitense, l’arresto avvenuto a New York sarebbe legato al blitz verificatosi lo scorso marzo nelle proprietà immobiliari di Diddy. La scorsa primavera, infatti, le sue ville di Miami e Los Angeles vennero perquisite dai federali nell’ambito di un’indagine sul traffico sessuale e proprio le indagini successive avrebbe portato all’arresto di lunedì sera.

Il suo legale ha detto che Diddy, “è un’icona della musica, un imprenditore self-made, un amorevole padre di famiglia e un filantropo comprovato che ha trascorso gli ultimi 30 anni a costruire un impero, adorando i suoi figli e lavorando per elevare la comunità nera. È una persona imperfetta, ma non è un criminale”.

Chi è Puff Daddy

Puff Daddy, all’anagrafe Sean Combs, è uno dei più importanti produttori e rapper americani. Gli viene attribuita la scoperta e la valorizzazione di artisti come Notorious BIG , Mary J. Blige e Usher . Combs ha vinto tre Grammy Awards su 13 nomination, due MTV Video Music Awards e un Guinness World Record per “Produttore rap di maggior successo” nel 1997.