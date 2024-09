Arrestata la star di TikTok Domenico Ferraro: 96 orologi di lusso e un milione di euro in casa

La star di TikTok, Domenico Ferraro, in manette. I poliziotti hanno trovato nella sua abitazioni delle armi, (una pistola) e un “tesoro”: circa 240mila euro in contanti e un centinaio di orologi di lusso per un valore di circa un milione di euro. Oltre a tutto quello che serve per realizzare cloni, tra scatole, garanzie e componenti falsi.

La star di TikTok e i suoi affari

Gli agenti della Mobile di Napoli (arrivati al 43enne nel corso di alcune indagini sul contrabbando di orologi di pregio), hanno prima trovato le munizioni: in un involucro nascosto all’interno di un armadio della camera da letto c’erano 21 proiettili calibro 9×19 parabellum, 10 proiettili calibro 6×35 e 13 proiettili calibro 7.65. Poi, i soldi: 120mila euro in contanti e in banconote di diverso taglio, che erano all’interno di una parete di cartongesso. La perquisizione è stata quindi estesa ad un altro locale nelle disponibilità dell’uomo ed è stato trovato il resto.

L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, il ritrovamento degli orologi e dei materiali gli è valso anche una denuncia per ricettazione, riciclaggio e contraffazione.

L’Audemars Piguet e la pistola

Da un cassetto di una scrivania è saltata fuori una pistola Beretta modello 70, calibro 7×65, con caricatore inserito e contenente 8 proiettili, di cui uno in canna, risultata rubata nel 2009.

Nel corso delle operazioni sono stati quindi trovati i 96 orologi, di varie marche prestigiose e privi di garanzie e attestati di provenienza, per un valore che si aggira sul milione di euro; il più prezioso tra quelli sequestrati è un Audemars Piguet dal valore di circa 100mila euro. In un’altra stanza dello stesso immobile c’erano altri 122mila euro in contanti, oltre al materiale per realizzare i cloni: garanzie e scatole apparentemente false, oltre a componentistiche come ghiere e quadranti risultate contraffatte.

Ferraro, commerciante del Casertano, è un volto molto noto sul panorama social locale: su TikTok il suo profilo, “deluxurywatches”, conta quasi 70mila follower e oltre 470mila “mi piace”.