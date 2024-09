Amica Chips e Pata nel mirino dell’Antitrust: il mercato delle patatine in Italia vale 500 milioni di euro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, grazie alla segnalazione di un whistleblower, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Amica Chips e Pata per una presunta intesa restrittiva della concorrenza relativa alla produzione e alla commercializzazione di patatine a marchio privato prodotte per conto delle catene della GDO.

Le due società, secondo l’Autorità, si sarebbero coordinate per ripartire tra di loro la clientela, mantenendo in tal modo i prezzi ad un livello sovra-concorrenziale. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle parti nonché di un altro soggetto ritenuto in possesso di elementi utili all’istruttoria.

Il testo completo dell’istruttoria

Secondo notizie stampa di febbraio 2024, si legge nell’istruttoria dell’Antitrust, il valore del mercato delle patatine in Italia si aggirerebbe intorno ai 580 milioni di euro (600 milioni considerando anche le tortillas) e alle private label sarebbe ascrivibile una quota del 10% circa del mercato.

Dal lato dell’offerta, la produzione delle chips risulta essere piuttosto concentrata. I principali produttori di chips in Italia risultano essere San Carlo

Gruppo Alimentare S.p.A. (di seguito, “San Carlo”), Pata, Amica Chips, Preziosi Food e Crik Crok S.r.l. (di seguito, “Crik Crok”)5. Le quote di mercato ascrivibili ad Amica Chips e Pata, sulla base del fatturato realizzato, possono essere stimate rispettivamente nel 24% e 29%6. Esistono inoltre diverse società che producono brand di chips in stabilimenti presenti in altri Paesi europei e le importano in Italia7.

Sulla base di quanto riscontrato, le Parti sono i principali produttori italiani di chips a marchio privato prodotte per le catene della GDO. Nello specifico, Amica Chips è fornitore di Esselunga, Lidl, Carrefour, Selex e Crai, mentre Pata di Coop, Pam, Tigre, Conad, Eurospin e Despar. Tra gli altri produttori, Preziosi Food rifornisce, a detta del segnalante, le catene maggiormente presenti nel sud Italia, come ad esempio MD e Penny Market, mentre non risulta che San Carlo e Crik Crok producano patatine per le private label della GDO.

La multa da un milione di euro per pubblicità ingannevole

