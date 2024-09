Amadeus parte col flop (5,2%): Stefano De Martino vola negli ascolti (25%). E i sinistri vanno in crisi

Se fosse stato un incontro di boxe, il verdetto potrebbe essere sintetizzato in “kappaò tecnico alla prima ripresa”: domenica sera, nella prima sfida a distanza, i pacchi di Stefano De Martino su Raiuno hanno schiantato negli ascolti “i soliti ignoti” di Amadeus sul Nove, rinominati “Chissa chi è” per questioni di diritti tv.

Per l’ex conduttore del Festival di Sanremo, che ha detto di aver lasciato la Rai perché ha sentito “calare l’affetto” e non per ragioni politiche o economiche, numeri impietosi. Nella sfida dell’access prime time di domenica, “Affari Tuoi” non solo non teme la concorrenza di Amadeus e del suo nuovo show ‘Chissà chi è’, ma totalizza su Rai1 ben 4.467.000 spettatori e il 25% di share, nonostante la concomitanza del derby di Milano. Una clamorosa sconfessione dei gufi di sinistra che profetizzavano sciagure per la Rai ai tempi del centrodestra al governo. E che erano partiti immaginando scenari apocalittici per la fuga di Amadeus da viale Mazzini. I numeri invece, li stanno sconfessando clamorosamente.

Amadeus, con la prima puntata di Chissà chi è, si ferma sotto il milione: 926.000 spettatori (5.2%). Considerando il simulcast con tutti e dieci i canali Warner Bros. Discovery (Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, Hgtv, Warner TV, K2 e Frisbee), si ferma comunque a 1.600.000 spettatori (8.8%). Ben al di sotto del 10, per cento, soglia ritenuta alla portata, come era accaduto lo scorso anno con il debutto di Fabio Fazio sulla stessa rete.

Amadeus aveva due programmi in palinsesto, oltre allo show con i personaggi misteriosi, in prima serata puntava su una brutta copia del Festival di Sanremo, ma senza competizione, Suzuki Music Party. Esperimento, a giudicare dai numeri fallito: dalle 21:42 alle 00:21, ha raggiunto appena 628.000 spettatori e il 4.6% (After di 7 minuti a 225.000 e il 3.5%); considerando il simulcast con tutti i canali Warner Bros. Discovery non arriva al milione di telespettatori (968.000) con il 7.1%. A consolare i manager della Warner il dato commerciale che piazza lo show musicale al secondo posto tra i programmi più visti della serata tra i giovani, con il 12% di share. Con 21 cantanti in gara, quasi tutti apprezzati dai ragazzi, un dato sostanzialmente prevedibile.