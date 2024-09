Alain Delon, il testamento dell’attore è stato inviato ai suoi tre figli. Hanno tempo un mese per contestarlo

Quasi tre settimane dopo la morte del padre, il testamento – documento di quattro pagine – è stato inviato loro per raccomandata dalla Svizzera. A quasi tre settimane dalla morte di Alain Delon, avvenuta lo scorso 18 agosto all’età di 88 anni, il testamento dell’attore francese è stato inviato ai suoi tre figli, come ha appreso “Le Figaro” da una fonte vicina alla famiglia.

Testamento Delon, cosa dice la legge

Il notaio di Alain Delon lo ha inviato venerdì 30 agosto per raccomandata dalla Svizzera ad Anthony, Anouchka e Alain-Fabien Delon. Il documento che stabilisce la ripartizione dell’eredità tra i figli, è stato inviato anche agli altri due esecutori testamentari – oltre al notaio -. L’avvocato dell’attore Christophe Ayela e il suo manager immobiliare. Se lo desiderano, gli esecutori testamentari hanno ora 14 giorni di tempo per ritirarsi dal ruolo loro assegnato. Da parte loro, i tre figli hanno 30 giorni di tempo, secondo la legge svizzera, per contestare il documento. La questione e le “guerre” tra i figli avevano tenuto banco a lungo nei mesi che hanno preceduto la fina dell’attore.

A gennaio scorso, quando i fratelli erano divisi dallo stato di salute del padre malato, Anthony Delon era tornato sul tema dell’eredità. Lo aveva fatto in una lunga intervista a “Cnews”. “Vorrei iniziare a spegnere il fuoco, perché tutti questi discorsi sui soldi e sull’eredità mi fanno star male”. Così si era espresso il figlio maggiore di Alain Delon, che aveva appena acceso la prima miccia di una battaglia mediatica fratricida annunciando di aver presentato una denuncia contro la sorella. “Voglio dire la verità. Voglio dire perché oggi ci stiamo facendo a pezzi. La successione è stata risolta, i problemi di denaro non esistono”, aveva continuato. “Mia sorella ha il 50% dell’eredità di nostro padre, mentre io e Alain-Fabien abbiamo il 25% ciascuno”, aveva spiegato. “Non c’è nessun conflitto, nessuna guerra di eredità”.

Il patrimonio di Delon

Il mistero è ancora più fitto sul suo patrimonio immobiliare. Di certo possedeva da più di mezzo secolo la tenuta di Douchy, dove è morto, e una proprietà vicino Ginevra. Conservando poi le dipendenze di un antico castello bruciato, Delon, allora in una relazione con l’attrice Mireille Darc, creò un lago sul sito del castello, nel mezzo di un gigantesco parco di diverse decine di ettari circondato da alte mura. Amante dell’arte, Delon collezionava bronzi di animali dello scultore Rembrandt Bugatti, grandi vini (Chateau Latour, Cheval Blanc, Chateau Lafite, ecc.), orologi e automobili di lusso. Aveva iniziato ad acquistare disegni negli anni ’60. Le vendite avvenute prima della sua morte danno un’idea della sua ricchezza.

Le aste record

L’ultima grande vendita, l’estate scorsa a Parigi, ha fruttato più di otto milioni di euro comprese le commissioni. Tra le opere, un dipinto di Raoul Dufy, venduto per esattamente 1.016.400 euro; un Eugene Delacroix. Quindici anni prima, una prima vendita della sua collezione di dipinti, una quarantina di quadri degli anni Cinquanta – tra cui opere di Hartung, Alechinsky, Dubuffet, Zao Wou-Ki – aveva battuto diversi record mondiali e fruttato quasi nove milioni di euro. Delon era anche un grande collezionista di armi. Ma una parte del suo arsenale, vale a dire 72 armi, in particolare della categoria A (alcune armi da fuoco e materiale bellico) e della categoria B (utilizzate per il tiro sportivo e in caso di rischio professionale), nonché più di 3.000 munizioni, detenute a Douchy senza autorizzazione o dichiarazione, era stata scoperta e sequestrata a febbraio scorso.