Alain Delon, l’ultimo saluto dei fan commuove i figli dell’attore (video). La Cardinale assente: “Troppo dolore”

È arrivato il momento dell’estremo saluto ad Alain Delon. Montagne di mazzi di fiori davanti ai cancelli della dimora di Douchy per dare l’ultimo saluto alla leggenda del cinema mondiale Alain Delon, scomparso domenica scorsa all’età di 88 anni. Nonostante i funerali privati, riservati a meno di una cinquantina di persone, in tanti sono accorse a rendere un omaggio personale, a portare un fiore o a lasciare un biglietto al Tancredi del Gattopardo, a Rocco, al professor Dominici de “La prima notte di quiete“, al Samurai: ad ognuno dei suoi personaggi inscritti nella storia del cinema.

Delon, i figli salutano la folla davanti ai cancelli di Douchy

E i due figli Anthony e Alain-Fabien, nonostante la riservatezza delle esequie, come disposto dall’attore, sono usciti a salutare la folla prima della cerimonia. Si sono soffermati a leggere i messaggi e a guardare i fiori ,a parlare con i fan. Travolti e commossi da questi attestati di stima che da giorni si sono moltiplicati attorno alla residenza di Douchy. Hanno ringraziato il pubblico e sono poi rientrati tra gli applusi. Un momento triste. Un giorno triste. I social stanno inondando il web di foto e video, un modo per renderlo “eterno”, quasi a non potersi rassegnare alla fine terrena dell’attore da tempo malato. Da domenica scorsa il web ci ha inondato di immagini, video, ricordi delle sue memorabili interpretazioni. Molte le pagine a lui dedicate che gornano ancora incredulità. C’è chi ha guidato per ore per lasciare un quadro fatto a mano dedicato all’attore: un collage di foto del cane di Alain Delon, Loubo; che alla fine non sarà soppresso, come desiderava il suo padrone. “Sono un’amante degli animali e Alain era il mio doppio. Non potevo non essere lì”, dice Nathaly, l’autrice dell’omaggio, prima di inginocchiarsi davanti ai mazzi di fiori per pregare nel caldo soffocante.

Addio ad Alain Delon: la cerimonia privata

Nella parte superiore della recinzione nera dei cancelli ci sono le iniziali AMD, che stanno per Alain Delon e Mireille Darc, l’ultimo grande amore del ‘Samurai’. “Lei lo ha amato fino alla sua morte e ha sempre detto cose meravigliose su di lui”, dice un’altra fan accorsa a Douchy. E’ stato vietato espressamente l’introduzione di telefoni cellulari e il sorvolo aereo sulla tenuta di Douchy durante la cerimonia. Vi hanno partecipato una cinquantina di persone, amici intimi della famiglia. Tra gli ospiti – come riportano i media francesi – Rosalie van Breemen, ex moglie dell’attore e madre di Anouchka e Alain-Fabien; le attrici Muriel Robin e Géraldine Danon, che è anche la figlioccia del defunto. Secondo ‘Le Parisien,’ anche il conduttore Michel Drucker, Paul Belmondo, figlio dell’ex rivale e amico Jean-Paul Belmondo, e il giornalista Marc-Olivier Fogiel.

“Troppo dolore”, Claudia Cardinale non ce l’ha fatta ad essere presente

Ha commosso tutti Claudia Cardinale, grande amica di Delon. L’attrice non ce l’ha fatta, troppo devastata. Ha rinunciato ad essere presente alle esequie “a causa del troppo dolore”, ha fatto sapere tramite il suo agente. Salutare il suo Tancredi sarebbe stato uno strappo troppo profondo. “Tancredi è salito a ballare con le stelle”, aveva detto l’attrice subito dopo la scomparsa di Alain Delon. Concludendo il messaggio con un toccante “per sempre tua, Angelica”. I due erano in contatto, rimasti amici dai tempi in cui il destino li legò a uno dei film fondamentali della storia della cinematografia.

I fan hanno intonato in coro il brano ‘Paroles, Paroles’

Delon sarà sepolto vicino ai suoi circa 50 cani: una procedura ‘di tipo eccezionale’ che ha richiesto l’autorizzazione prefettizia. In accordo con i desideri dell’attore, che da diversi anni aveva preparato il suo “finale di partita” la cerimonia è stata celebrata da Monsignor Jean-Michel Di Falco, 82 anni, ex vescovo di Gap. I fan hanno osservato un minuto di silenzio alle 17, orario indicato per la sepoltura dell’attore francese. Al termine del quale hanno intonato in coro il brano ‘Paroles, Paroles’ cantata da Dalida e Alain Delon. “Proprio in quel momento ha iniziato a piovere. Come per ringraziarci, e due minuti dopo c’era il sole. Alain ci ha ringraziato per il nostro tributo”, ha confidato a Bfmtv un’ammiratrice. “Ha asciugato le nostre lacrime con il ritorno del sole”, ha detto un altro fan. Si chiude un’era.