Alain Delon sarà sepolto con i suoi 35 cani, ma Loubo è salvo. L’attore lo voleva morto con lui

I funerali di Alain Delon, morto domenica a 88 anni, si terranno in forma privata nella sua dimora di Douchy, sabato 24 agosto intorno alle 17. Secondo quanto riferisce Bfmtv, saranno presenti i suoi tre figli, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, oltre a una quarantina di persone.

Una cerimonia che si preannuncia molto intima, come desiderava l’attore francese, che aveva chiesto, alla sua morte, di non avere nessun omaggio nazionale o cerimonia politica in suo onore. Delon sarà sepolto nella cappella della sua proprietà a Douchy, nella regione del Loiret. La sua tomba, sarà dietro l’altare della cappella attorno alla quale sono sepolti una cinquantina di suoi cani. A celebrare le esequie – si apprende ancora dalla stampa francese – sarà Monsignor Jean-Michel Di Falco, vescovo emerito di Gap, ex portavoce della Conferenza episcopale di Francia e noto per i suoi interventi sulla stampa e sui media.

I funerali dell’attore francese si terranno in forma privata

In queste ore aveva tenuto banco l’eventuale soppressione del cane Loubo, come richiesto dall’attore prima di morire. Vecchio pastore maliniano adottato dal divo francese nel 2014, Loubo è stato il fedele compagno di Alain Delon nei suoi ultimi anni. “È il mio cane in fin di vita, un pastore belga che amo come un bambino”, ha detto a Paris Match nel 2018. “Ho avuto 50 cani nella mia vita, ma ho un rapporto speciale con questo. Gli manco quando non ci sono”. E aveva aggiunto: “Se muoio prima di lui, chiederò al veterinario di portarci via insieme. Lo metterà a dormire tra le mie braccia. Preferisco farlo piuttosto che sapere che si lascerà morire sulla mia tomba con tanta sofferenza”.

Le associazioni animaliste avevano espresso preoccupazione per il desiderio dichiarato di Delon per il suo fedele amico: “La vita di un animale non dovrebbe dipendere da quella di un essere umano. Siamo felici di prendere il suo cane e trovargli una famiglia”, ha commentato la SPA, ente di protezione animali francese.

In Francia non esiste una legge che impedisca ai proprietari di sopprimere i loro animali, ma spetta ai singoli veterinari decidere se realizzare i loro desideri.

Delon creò una cappella in un cimitero contenente i resti di almeno 35 dei suoi ni nel terreno boscoso della sua casa, La Brûlerie, 85 miglia a sud-est di Parigi, che acquistò nei primi anni ’70.

Alain Delon e la passione per i cani: se muoio prima di lui Loubo viene con me

È stato qui domenica, in una rara dimostrazione di unità, che i suoi tre figli, Anthony, 59 anni, Anouchka, 33 e Alain-Fabien, 30, hanno annunciato che il padre era morto pacificamente con loro al suo fianco. Loubo, adottato da un rifugio da Delon nel 2014, è stato addirittura incluso assieme ai figli, nell’annuncio della morte dell’attore. “Alain-Fabien, Anouchka, Anthony e Loubo sono profondamente rattristati nell’annunciare la scomparsa del padre”, si legge nella loro dichiarazione congiunta. Ora è salvo, ma non è dato sapere chi materialmente lo avrà in custodia.