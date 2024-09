Ai funerali di Luca Giurato lacrime e applausi (video). La moglie lo ricorda leggendo Montale

Un lungo applauso ha accolto il feretro del giornalista e conduttore tv Luca Giurato scomparso all’età di 84 anni, davanti alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma dove oggi si sono svolti i funerali. Ad accompagnare il carro funebre, la moglie, Daniela Vergara, visibilmente commossa e abbracciata da amici e parenti. Nel corso della cerimonia, la moglie di Luca Giurato ha letto una poesia per ricordare il marito scomparso: “Ho sceso, dandoti il braccio” di Eugenio Montale. “Luca lascia un messaggio forte a tutti noi, con la sua semplicità, con il suo modo d’essere, con il suo modo di vivere e di vedere la vita: forse se seguissimo quella strada qualche volta ci sarebbero meno problemi tra le persone”, ha detto Daniela Vergara, fermandosi con i cronisti fuori dalla Chiesa degli Artisti di Roma, dopo la celebrazione del funerale del giornalista e conduttore tv, morto l’11 settembre all’età di 84 anni. “Lui non voleva insegnare, non era questo che voleva – ha aggiunto – però lo faceva, e lo faceva con il suo esempio per come era”.

I funerali di Luca Giurato e il ricordo dei vip

“Una giornata molto triste per me”, ha detto Mara Venier entrando nella chiesa. Per l’amica e collega Paola Saluzzi “Luca era una persona unica, generosa, affettuosa e corretta. Un vero amico”. Presenti anche Eleonora Daniele, il giornalista Rai Dario Laruffa, e Pier Ferdinando Casini: “Giurato un uomo di grande spontaneità”, ha detto il senatore Pd. A celebrare le esequie Don Walter Insero.