Agricoltura e pesca, parte domani l’Expo a cielo aperto per le vie di Siracusa sulle eccellenze italiane. Il programma

Innovazione, cooperazione con Paesi in via di sviluppo e reciprocità nel commercio per riaffermare il ruolo dell’agricoltura nella produzione di cibo di qualità e nella gestione dei territori. Questi alcuni dei temi al centro del G7 Agricoltura e dell’Expo “Divinazione” che si svolgeranno da sabato 21 al 29 settembre a Siracusa, nell’isola di Ortigia. Si tratta del primo G7 nella storia dedicato non solo all’agricoltura ma anche alla pesca, tra i comparti più strategici per la Nazione e il sistema Paese. Vogliamo mostrare che l’Italia è in grado di contribuire sotto ogni punto di vista allo sviluppo del pianeta insieme alle Nazioni che compongono il G7 ma anche con i Paesi in via di sviluppo dell’Africa: è la “mission” del ministro Francesco Lollobrigida che ha anticipato i temi in varie interviste tv e sui siti locali che seguono attentamente l’Expo. “Dialogheremo con le associazioni agricole, con il mondo della ricerca e dell’innovazione, con i giovani, con la nostra industria e i nostri produttori, non solo dell’agricoltura ma anche della pesca”. Tanti gli ospiti annunciati, i Presidenti delle commissioni agricoltura, ambiente e pesca del Parlamento europeo, la Commissaria dell’Unione Africana per l’Agricoltura; nonché i vertici delle tre agenzie ONU del polo romano (FAO, IFAD, WFP), dell’OCSE e del CGIAR, partenariato globale che unisce organizzazioni internazionali impegnate nelle ricerche sulla sicurezza alimentare. Sabato sarà presente la premier e c’è molta attesa per la confewrenza stampa d’apertura con il ministro Lollobrigida.

I lavori si svilupperanno attraverso aree tematiche prioritarie: scienza e innovazione in agricoltura per l’adattamento ai cambiamenti climatici; le giovani generazioni come agenti di cambiamento in agricoltura; il contributo della pesca e dell’acquacoltura sostenibili alla sicurezza alimentare; il contributo del G7 allo sviluppo dell’agricoltura nel continente africano. Dal 21 al 29 settembre, inoltre, Ortigia ospiterà il Divinazione Expo 24. Ci saranno più di 150 incontri e convegni animati dalla partecipazione di oltre 10 Ministri ad esponenti delle istituzioni e del mondo agricolo. Una vera e propria vetrina delle eccellenze italiane, con padiglioni realizzati da imprese, regioni, comuni, per promuovere e valorizzare la qualità, la capacità d’innovazione e i territori dei nostri prodotti d’eccellenza.

«La Regione Siciliana – ha dichiarato il presidente Renato Schifani – è profondamente onorata di ospitare questa importantissima iniziativa internazionale. La Sicilia si conferma protagonista non solo come terra di storia e cultura, ma anche come punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità in ambito agroalimentare». Ci sarà anche l’Africa fra gli interlocutori del G7 di Siracusa perché – sottolinea il ministro Lollobrigida- “abbiamo lavorato per portare il nostro modello di sviluppo per la sicurezza alimentare. Che prevede un confronto alla pari tra i Paesi, quelli africani, che sono ricchi di risorse dal punto di vista delle terre e dei giovani; e quelli come noi che sono ricchi di tecnologie, capacita’ innovative e formazione. L’Africa oggi ha il 65 per cento di tutte le terre arabili mondiali e la sua popolazione ha un’eta’ media di 25 anni”, ha spiegato in un’intervista al Sole 24 Ore. Sua l’idea di scegliere Ortigia, l’isola storica di Siracusa come sede della riunione internazionale. Tutta l’isola collegata a Siracusa sarà coinvolta in un percorso ricco di stand. La prima Expo a vielo aperto.

Laboratori e degustazioni allo stand del Masaf

Dal miele ai cereali, dagli Evo all’uva senza semi, dalla marmellata di agrumi alle pesche, passando anche per la filiera che non ti aspetti, i fiori eduli, fino ad arrivare alla serra mediterranea e alla certificazione delle sementi. Ma anche biodiversità, acqua, suolo e soprattutto innovazione genetica e digitale. Laboratori e degustazioni presso lo stand Masaf, convegni su temi di grande attualità per l’agricoltura e installazioni sulle Tea e sul verde pubblico in partnership scientifica rispettivamente con EY con Fib e Posti e Assoverde. Il calendario è fitto di appuntamenti per raccontare le diverse anime della Ricerca Crea con un linguaggio semplice ed efficace di facile comprensione per il grande pubblico con il duplice intento – da una parte – di favorire una nuova consapevolezza sui temi importanti non solo per il settore, ma per il futuro di tutti e dall’altra, invece, di promuovere una diversa cultura del gusto e della qualità. Non poteva mancare, proprio in quest’ottica, il numero di CreaFuturo, la testata giornalistica dell’Ente, on line ma anche cartaceo, in uscita anticipata di una settimana, dedicato ai temi del G7, che ospita, per l’occasione, l’editoriale del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che sottolinea quanto il nostro sia tempo “di soluzioni che ci permettano di riprendere le redini del nostro futuro”.

Spettacolo e cultura

Ad aprire ufficialmente l’Expo Agricoltura e Pesca sabato 21 settembre saranno due grandi eventi organizzati e prodotti dall’Inda (Istituto nazionale del dramma antico) : “Let’s st’ART – Una marcia… a ritmo di danza e musica” e “Horai – Le quattro stagioni”, due creazioni di Giuliano Peparini, rinomato regista, coreografo e direttore artistico di fama internazionale. “Let’s st’ART” è una marcia artistica e intergenerazionale che il 21 settembre aprirà l’Expo Agricoltura, coinvolgendo artisti, attori e gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico dell’Inda e della Peparini Academy. Il simbolico atto di piantare alberi in uno speciale giardino rappresenterà l’unità e l’universalità, valori da preservare e condividere tra i giovani dei Paesi del G7. I

IL PROGRAMMA

Sabato 21 settembre 2024

Ore 12.00 Apertura area espositiva

Ore 15.30 Urban Center

Apertura anno scolastico degli Istituti primari e secondari della

Provincia di Siracusa

Intervengono:

Girolamo Turano (Assessore all’istruzione e formazione professionale della

Regione Siciliana)

Teresella Celesti (Assessore all’istruzione del Comune di Siracusa)

Luisa Giliberto (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa)

Giuseppe Valditara (Ministro dell’istruzione e del merito) videomessaggio

Ore 16.00 Ponte Umbertino

INAUGURAZIONE “DIVINAZIONE – EXPO 24”

G7 AGRICOLTURA E PESCA

Intervengono:

Francesco Italia (Sindaco di Siracusa)

Renato Schifani (Presidente della Regione Siciliana)

Salvatore Barbagallo (Assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e pesca

mediterranea della Regione Siciliana)

Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità

alimentare e delle Foreste)

Intervistati da Bruno Vespa

A seguire VISITA INAUGURALE

“DIVINAZIONE – EXPO 24”

Alla presenza del Presidente

del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni

Ponte Umbertino

SPETTACOLO A CURA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA

ANTICO

Direzione artistica di: Giuliano Peparini

Domenica 22 settembre 2024

Ore 09.00 Duomo di Siracusa

Santa Messa

Celebrata da Mons. Francesco Lomanto (Arcivescovo di Siracusa)

Ore 10.00 Teatro Comunale di Siracusa

INCONTRI CON LE RAPPRESENTANZE NAZIONALI DEL

MONDO AGRICOLO E DELLA PESCA

Saluti istituzionali del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Prima sessione: “Difendere e valorizzare la filiera agricola”

(Confronto Governo – Presidenti nazionali Associazioni agricole)

Intervengono:

Tommaso Battista (Presidente Confederazione Produttori Agricoli –

COPAGRI)

Cristiano Fini (Presidente Confederazione italiana agricoltori – CIA)

Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura)

Ettore Prandini (Presidente Coldiretti)

Paolo Mascarino (Presidente Federalimentare)

Cristian Maretti (Presidente Legacoop Agroalimentare)

Carlo Piccinini (Presidente Confcooperative -Fedagripesca)

Matteo Zoppas (Presidente Istituto Commercio Estero)

Giovanni Filippini (Commissario straordinario alla peste suina africana)

Modera: Nicola Porro (Conduttore di Quarta Repubblica)

Conclude: Orazio Schillaci (Ministro della Salute)

Seconda sessione: “Proposte per rilanciare il settore della pesca e

dell’acquacoltura”

(Confronto Governo – Presidenti delle Associazioni della pesca e

acquacoltura)

Intervengono:

Federico Bigoni (Vicepresidente Federpesca)

Giampaolo Buonfiglio (Presidente AGCI-AGRITAL)

Daniela Borriello (Responsabile Nazionale Coldiretti Pesca)

Gennaro Scognamiglio (Presidente Unione Nazionale Cooperative Italiane –

UNCI Agroalimentare)

Fabrizio Piselli (Relazioni Istituzionali AMA)

Pier Antonio Salvador (Presidente Associazione Piscicoltori Italiani)

Francesco Caldaroni (Presidente associazione Marinerie d’Italia)

Paolo Tiozzo (Vicepresidente Confcooperative -Fedagripesca)

Gian Matteo Panunzi (Presidente dipartimento pesca Unicoop)

Annamaria Mele (Direttore Generale ANAPI)

Toni Scilla (Direttore Nazionale AGRIPESCA)

Rosa Giovanna Castagna (Presidente PESCAGRI)

Sara Guidelli (Direttore Generale Legacoop Agroalimentare)

Pref. Enrico Caterino (Commissario straordinario nazionale per l’adozione

di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione

della specie granchio blu)

Modera: Fabio Gallo (Conduttore di “Linea Blu”)

Conclude: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’ambiente e della sicurezza

energetica)

Terza sessione: “Il valore aggiunto della sicurezza sul lavoro e il contrasto

al caporalato”

(Confronto Governo – Rappresentanti delle organizzazioni sindacali e

organi di controllo)

Intervengono:

Fabrizio D’Ascenzo (Presidente INAIL)

Gabriele Fava (Presidente INPS)

Fabio Vitale (Direttore AGEA)

Giovanni Mininni (Segretario Generale FLAI-CGIL)

Onofrio Rota (Segretario Generale FAI-CISL)

Enrica Mammucari (Segretario Generale UILA)

Paolo Mattei (Segretario Generale UGL)

Santo Torrisi (Consigliere Nazionale CONFSAL)

Conclude: Marina Elvira Calderone (Ministro del lavoro e delle politiche

sociali)

Modera: Roberto Napoletano (Direttore de “Il Mattino”)

Ore 13.00 Conclusione lavori.

Interviene: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della

Sovranità alimentare e delle Foreste)

Ore 16.00 Area Rugby

PREMIAZIONE PERSONALITÀ D’ECCELLENZA ITALIANE

Premiati:

Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) premia:

Col. Walter Villadei

Marina Valensise (Consigliere Delegato di INDA)

Piero Antinori (Presidente Onorario Marchesi Antinori spa)

Modera: Antonello Piraneo (Direttore de “La Sicilia”)

Ore 17.00 Area Parcheggio Talete

INAUGURAZIONE VILLAGGIO SPORT

Partita Amichevole Internazionale della Nazionale Italiana di Pallanuoto

ITALIA vs ALL STARS

Partita di esibizione a mare. Giocatori della Nazionale italiana contro

giocatori del resto del mondo impegnati nel Campionato di serie A1 di

Pallanuoto

Ore 19.00 Area Ponte Umbertino

COTONE ORGANICO MADE IN ITALY IN PASSERELLA

Lunedì 23 settembre 2024

Ore 10.00 Siracusa International Institute

“IL PROGETTO DI UNA STRATEGIA NAZIONALE AGRICOLA

PER LE AREE INTERNE”

Intervengono:

Simona Angelini (Direttore Generale Ministero dell’agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste)

Salvarore Barbagallo (Delegato della Conferenza Stato Regioni e P.A. di

Trento e Bolzano)

Lino Gentile (Delegato alle politiche aree interne ANCI)

Angelo Caruso (Delegato alle aree interne UPI)

Massimo Gargano (Direttore Generale associazione nazionale consorzi di

tutela della gestione territorio e acque irrigue)

A seguire:

Dibattito tra le organizzazioni professionali agricole e del movimento

cooperativo

Conclusioni:

Andrea Prete (Presidente Unioncamere)

Luigi D’Eramo (Sottosegretario di Stato al Ministero all’agricoltura, la

sovranità alimentare e le foreste)

Ore 16.30 Siracusa International Institute

INCONTRO PUBBLICO SUL CONTRASTO ALLE AGROMAFIE

Saluti istituzionali:

Francesco Italia (Sindaco di Siracusa)

Dott. Jean- François Thony (Presidente The Siracusa Institute)

Reazioni introduttive:

Chiara Colosimo (Presidente Commissione Parlamentare Antimafia)

videocollegamento

Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della

giustizia)

Nello Musumeci (Ministro per la protezione civile e le politiche del mare)

Intervengono:

PRIMA SESSIONE

Francesco Greco (Già Procuratore della Repubblica di Milano)

Prof. Vincenzo Militello (Professore Ordinario Diritto Penale Facoltà di

Giurisprudenza presso l’Università di Palermo)

Benedetto Fabio Granata (Assessore con delega alla Legalità e Trasparenza

del Comune di Siracusa)

Maria Rosaria Lagana’ (Direttore dell’Agenzia nazionale per

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata – ANBSC)

On. Jacopo Morrone (Presidente della Commissione Parlamentare di

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti

ambientali e agroalimentari)

SECONDA SESSIONE

Felice Assenza (Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela

della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – MASAF)

Roberto Alesse (Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

– ADM)

Gen. B. Donato Monaco (Coordinatore della Cabina di Regia dei controlli per

la tutela agroalimentare e Vicecapo di Gabinetto Vicario – MASAF)

Gen. B. Luigi Vinciguerra (Capo del III Reparto del Comando Generale della

Guardia di Finanza)

Contrammiraglio Giovanni Canu (Capo Reparto Piani e Operazioni Comando

Generale del Corpo delle capitanerie di porto)

Gen. C.A. Andrea Rispoli (Comandante CUFAA dell’Arma dei Carabinieri)

Conclusioni: Matteo Piantedosi (Ministro dell’interno)

Ore 19.00 Galleria regionale di Palazzo Bellomo

SFILATA DI MODA A CURA DI TELE DI ARACNE

Tele di Aracne, Accademia Sartoriale nata per restituire alla collettività un

bene confiscato alla mafia, grazie al PON Legalità – Ministero dell’Interno

Pezzi unici creati dai giovani dei circuiti penali e ad alto rischio di

marginalizzazione.

Martedì 24 settembre 2024

Ore 8.30 Foro Italico

DIMOSTRAZIONE SOCCORSO IN MARE CONGIUNTA TRA

VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA COSTIERA

Ore 9.30 Teatro Comunale di Siracusa

CONFRONTO SUL FUTURO DELL’AGRICOLTURA E DELLA

PESCA CON LE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE

Saluti istituzionali: Luca Ciriani (Ministro per i rapporti con il Parlamento)

Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le riforme istituzionali)

Relazione introduttiva: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste)

Prima sessione: “Il contesto italiano ed europeo”

Intervengono:

Veronika Vrecionová (Presidente della Commissione Agricoltura (AGRI) del

Parlamento europeo)

Antonio Decaro (Presidente della Commissione Ambiente (ENVI) del

Parlamento europeo)

Carmen Crespo-Diaz (Presidente Commissione Pesca (PECH) del

Parlamento europeo)

Luca De Carlo (Presidente della Commissione Agricoltura del Senato della

Repubblica)

Mirco Carloni (Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei

Deputati)

Consulta dei Ministri dell’Agricoltura della Repubblica Italiana

Parlamentari europei componenti della Commissione Agricoltura (AGRI) e

della Commissione Pesca (PECH) del Parlamento europeo eletti in Italia

Parlamentari delle Commissioni Agricoltura della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica

Modera: Pietro Senaldi (Condirettore di “Libero”)

Seconda sessione: “Agricoltura, pesca e territorio”

Intervengono: Federico Caner (Coordinatore Commissione Politiche Agricole – Conferenza

delle Regioni)

Donato Pentassuglia (Assessore all’agricoltura Regione Puglia)

videocollegamento

Partecipano gli Assessori Regionali all’ Agricoltura e Pesca e i

rappresentanti di ANCI, UPI ed UNCEM

Relazione conclusiva: Luigi D’Eramo (Sottosegretario al Ministero

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Ore 17.00 Area MASAF – Piazza Duomo

“Io sono un contadino dentro”

Carlo Alberto Tregua (Direttore de “Il Quotidiano di Sicilia) intervista

Albano Carrisi

A seguire Premiazione “Ambasciatore della Qualità”

Ore 20.30 Teatro Comunale di Siracusa

Spettacolo teatrale “Icaro”

A cura di D’aRteventi

con la partecipazione della Libera Compagnia dei detenuti-attori di media

sicurezza maschile della Casa Circondariale di Messina e delle studentesse

di “Liberi di Essere Liberi”

Mercoledì 25 settembre

Ore 09.00-13.00 Teatro Comunale di Siracusa

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IMPRENDITORIALITA’

GIOVANILE NELLA FILIERA AGRIFOOD”

Confronto tra Università, Imprese ed Istituzioni

Partecipa: Anna Maria Bernini (Ministro dell’università e della ricerca)

Ore 15.30 Siracusa International Institute

INAUGURAZIONE “G7 GIOVANI”

Saluti istituzionali: Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani)

Federica Celestini Campanari (Commissario Straordinario dell’Agenzia

Italiana per la Gioventù)

Ore 18.00 Area MASAF – Piazza Duomo

Annullo francobollo “G7 – Italia: Agricoltura e Pesca”

A cura di: Poste Italiane

Ore 20.30 Teatro Comunale di Siracusa

Concerto “Note di Celluloide”

Orchestra del Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina

Dirige: Benedetto Montebello

Giovedì 26 settembre

Ore 09.30 Riunione di una rappresentanza delle organizzazioni agricole dei Paesi G7

della World Farmers’ Organisation

Ore 10.30 Palazzo Vermexio

Conferenza internazionale “Le Indicazioni Geografiche italiane: uno

strumento per la cooperazione internazionale” a cura di Origin italia e

Fondazione Qualivita con la partecipazione di QU Dongyu, DG FAO.

Cesare Baldrighi (Presidente OriGin Italia)

Ore 10.45 QU Dongyu (Direttore Generale FAO)

Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste)

Ore 11.15 Paolo De Castro (Presidente comitato scientifico Fondazione QUALIVITA,

Già Ministro dell’agricoltura)

Stefano Patuanelli (Già Ministro dell’agricoltura) videocollegamento

Ore 11.30 Tavola rotonda

Riccardo Deserti (Presidente OriGin)

Andrea Di Carlo (Deputy Director EUIPO)

Alexandra Grazioli (Direttore registro di Lisbona WIPO)

Pape – Tahirou Kanoute (Direttore esecutivo ETDS)

Modera: Mauro Rosati (Direttore di OriGin Italia)

Ore 15.00-18.00 Teatro Comunale di Siracusa

FORUM PER L’AFRICA DEL G7 AGRICOLTURA

Partecipano:

– i Ministri dell’agricoltura dei Paesi G7

– i Ministri dell’agricoltura di una rappresentanza di Paesi membri

dell’Unione Africana

– i Commissari per l’Agricoltura di Unione Europea e Unione Africana

– il Viceministro per gli Affari Esteri, Edmondo Cirielli

– gli alti rappresentanti di FAO, IFAD, WFP, OCSE, CGIAR.

15.00 – 15.20 Apertura dei lavori e introduzione delle 3 sessioni di lavoro

15.20 – 16.05 Prima sessione:

“Processo di sviluppo dell’Agenda post-Malabo e attuazione

dell’Agenda oltre il 2025”

16.05 – 16.50 Seconda sessione:

“Investimenti nel settore agricolo in Africa”

16.50 – 17.35 Terza sessione:

“Rafforzare la cooperazione tra il G7 e l’Africa nel settore agricolo”

17.35 – 18.00 Conclusioni della Commissaria per l’agricoltura dell’Unione Africana,

Josepha Sacko

Ore 18.00 Scale del Sagrato del Duomo di Siracusa

CONCERTO DELLA FANFARA POLIZIA DI STATO

19.30 – 21.30 Castello Maniace

Ricevimento per l’apertura della Ministeriale G7 a cura della Regione

Siciliana

Ore 22.00 Spettacolo musicale

Venerdì 27 settembre

Ore 9.00-16.00 Castello Maniace

RIUNIONE DEI MINISTRI DELL’AGRICOLTURA

DEL G7

09.00 – 09.30 Arrivo al Castello Maniace e foto di famiglia

09.30 – 09.45 Intervento di apertura

09.45 – 10.15 Prima sessione:

“Dialogo tra i Ministri e gli Studenti G7: presentazione delle conclusioni

dell’Agri Young Hackathon”.

10.15 – 12.15 Seconda sessione:

“Cooperazione tra il G7 e i paesi africani nel settore agricolo. Discussione

sui progetti proposti dalla Presidenza G7”

14.30 – 16.00 Terza sessione:

“Dibattito su redditività, resilienza, equità e sostenibilità dei sistemi

alimentari. Discussione sul concetto di sovranità alimentare alla luce del

recente periodo di crisi”

Ore 19.30 Teatro Greco di Siracusa

SPETTACOLO TEATRALE “HORAI – LE 4 STAGIONI”

CON LE MUSICHE DI VIVALDI

con la partecipazione di Eleonora Abbagnato e coreografie di Giuliano

Peparini

Partecipa: Alessandro Giuli (Ministro della cultura)

A seguire Orecchio di Dionisio

DEGUSTAZIONE DI ECCELLENZE ITALIANE

Sabato 28 settembre

Ore 9.30-12.00 Castello Maniace

RIUNIONE DEI MINISTRI DELL’AGRICOLTURA

DEL G7 (prosieguo)

09.30 – 10.40 Quarta sessione:

“Pesca sostenibile, acquacoltura e sicurezza alimentare”

10.40 – 11.50 Quinta sessione:

“Ricerca scientifica e cambiamento climatico”

11.50 – 12.00 Adozione del comunicato finale

Ore 12.00 – 12.30 Conferenza stampa congiunta

Lungo il percorso tra il Castello e l’Ipogeo di Piazza Duomo si potrà ammirare l’arrivo della

Regata dei Quartieri Storici di Siracusa in onore del G7 Agricoltura e Pesca (organizzata dal

Gozzo di Marica)

Ore 17.00 Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa

CAROSELLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Ore 18.00 Visita del Presidente del Senato della Repubblica

Ignazio La Russa

A seguire GRAN PREMIO NAZIONALE DEL G7 TROTTO E GALOPPO

Partecipa: Patrizio Giacomo La Pietra (Sottosegretario di Stato al Ministero

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Domenica 29 settembre 2024

CHIUSURA EXPO – G7 AGRICOLTURA E PESCA

È prevista la partecipazione ai diversi eventi dei Ministri del Governo.

Parteciperanno circa 100 buyers internazionali.

Sono previsti negli 11 giorni 150 incontri e convegni organizzati da aziende, associazioni, comparti

della difesa, Istituzioni locali e nazionali.