A sorpresa arrivano “Mel & Mel”: Meloni posta un selfie con Mel Gibson e fa il pieno di like

Espressione divertita, sfondo neutro, sorriso aperto. Il premier Giorgia Meloni ha postato su Facebook e Instagram un selfie insieme all’attore Mel Gibson, con il commento scherzoso “Mel & Mel”. Non è chiaro quando e dove la foto sia stata scattata e l’immagine non fornisce alcun indizio al riguardo. È però facile supporre che si sia trattato di un incontro richiesto dall’attore, che si troverebbe in Italia per cercare location per il suo nuovo film, Resurrection, che configura il seguito del film La Passione di Cristo del 2004, interamente girato in Italia tra gli studi di Cinecittà e Matera.

Il selfie di Meloni con Mel Gibson: “Mel & Mel”

Il 18 settembre Gibson era stato avvistato proprio a Matera, oltre che a Gravina di Puglia. Mel Gibson potrebbe aver fatto tappa anche a Roma e aver voluto incontrare il premier. Non sarebbe un inedito: quando si trovava a Roma per la promozione dell’ultimo capitolo di Mission Impossible, nel giugno del 2023, anche Tom Cruise aveva chiesto e ottenuto un incontro col premier, che si era svolto a Palazzo Chigi.

Migliaia di visualizzazioni e commenti: il post fa il pieno di like

Il selfie, inevitabilmente, ha suscitato molta curiosità. In poche ore ha superato i 36mila like e i 5mila commenti su Facebook, con numeri in repentina crescita. Stesso discorso per Instagram dove, allo stato attuale, si registrano oltre 68mila visualizzazioni e 3mila commenti, moltissimi dei quali entusiasti dello scatto inatteso.