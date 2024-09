A Caivano “Settimane spaziali” per 200 bambini. Schifone (FdI): li aiutiamo ad accendere un sogno

Si è tenuta oggi, la giornata dedicata alla valorizzazione delle due “Settimane Spaziali” che l’associazione Il Cielo Itinerante e Iliad hanno organizzato nell’ambito dell’Illumina Caivano Camp promosso e realizzato da Sport e Salute a Caivano (Napoli). Presso il nuovo Centro Sportivo Pino Daniele di Caivano, sono stati coinvolti 200 bambini nell’osservazione del cielo diurno con telescopi professionali e in laboratori incentrati sulla comunicazione Terra-Spazio, tematica più volte affrontata durante la collaborazione dell’operatore e dell’associazione.

Le attività si sono svolte in collaborazione con la Struttura Commissariale di Governo per Caivano, guidata dal Commissario straordinario Fabio Ciciliano. Insieme alla fondatrice dell’associazione Ersilia Vaudo, l’evento ha visto la partecipazione di Marta Schifone, deputata di Fratelli d’Italia e Presidente dell’Intergruppo STEM alla Camera dei deputati e prima firmataria della legge sulla settimana di promozione delle materie Stem. Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad, è intervenuto per rinnovare l’impegno dell’azienda nello sviluppo delle competenze dei giovani per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Schifone: la periferia non è un sogno già scritto

“Abbiamo ragionato sul filo conduttore di accendere un sogno” spiega la parlamentare di FdI. “Abbiamo pensato a come farlo, se il sogno non lo si conosce – aggiunge – le materie Stem risultano spesso ostiche, un po’ lontane e poco scelte. Invece, oggi in tutti i report occupazionali che noi abbiamo, sulla richiesta delle aziende c’è proprio grandissima ricerca di profili Stem”.

“Questa esperienza racconta che la periferia non è per forza un destino scritto, significa anche possibilità di riscatto, che c’è speranza e che questa si contrappone, anche grazie alle iniziative messe in campo dalle istituzioni, alla rassegnazione. Allora, poiché la scelta verso le materie tecnico scientifiche parte soprattutto dalla fascia di età scolare abbiamo pensato un percorso che potesse sostenere anche una scelta, un orientamento per il futuro di questi ragazzi, combinato con l’altro obiettivo quello di poter raccontare un’altra Caivano”, sottolinea.

“Caivano e il nostro progetto pilota – dice l’esponente di Fratelli d’Italia – da qui vogliamo ripartire per dire che non esistono zone franche dove lo Stato non può arrivare. Quindi su tutti gli altri territori andremo a fare azioni di questo tipo”. Intanto ai ragazzi e alle ragazze, Schifone ha ricordato anche le potenzialità che offre la scelta di un percorso di studio in ambiti Stem: “Ci sono opportunità anche reddituali, ma paradossalmente sono ancora le materie meno scelte”.

Settimane Spaziali al centro sportivo Pino Daniele

La giornata di Settimane Spaziali del 3 settembre si inserisce nel solco della consolidata collaborazione di Iliad e del Cielo Itinerante, che da oltre tre anni si impegnano nell’abbattimento delle disuguaglianze sociali e nello sviluppo di competenze. L’obiettivo è quello di promuovere lo studio delle materie scientifiche dove queste non arrivano, con attività interattive, giochi e laboratori pensati per bambini e bambine che vivono in situazioni di povertà educativa.

“La collaborazione di Iliad e del Cielo Itinerante prosegue da ormai tre anni, all’insegna dell’abbattimento delle disuguaglianze educative e dei divari sociali – racconta Levi -. Nel 2023 abbiamo coinvolto oltre 500 bambini in tutta Italia, erogando più di 200 ore di formazione. Caivano rappresenta una delle realtà del nostro Paese che non possono essere lasciate indietro e siamo orgogliosi di poterla supportare attivamente. In Iliad, crediamo che connettere le persone significhi anche promuovere una società più equa, a partire dallo sviluppo delle competenze necessarie per recepire le sfide del futuro”.