11 settembre, 23 anni dopo il ricordo della tragedia americana. Meloni: “Non dimentichiamo”

2996 vittime. Fu questo il bilancio di quell’11 settembre del 2001, quando l’America si scoprì vulnerabile e due attacchi terroristici smembrarono le Torri gemelle a New York e attaccarono il Pentagono. Una tragedia ordita da Osama Bin Laden e da Al Qaida e che segnò, per la prima volta nella storia, un atto di guerra sul suolo americano, al netto di Pearl Harbor. A distanza di tempo diverse le testimonianze di esponenti istituzionali e politici, dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai presidenti delle Camere.

Il ricordo di Giorgia Meloni

“Ci sono giorni che rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti. Avvenimenti che cambiano per sempre il corso della storia e con essa anche le vite di molti cittadini. L’11 Settembre 2001 fu una di queste date. Un attacco terroristico devastante che colpì al cuore gli Stati Uniti d’America e l’intero Occidente”. Giorgia Meloni lo scrive su X ricordando che “a distanza di 23 anni il nostro pensiero va alle migliaia di vittime innocenti e ai loro familiari”. “Anche nel loro ricordo – sottolinea la premier – prosegue il nostro impegno nella lotta al fondamentalismo islamico e a ogni forma di terrorismo, a difesa dei valori di libertà e democrazia, pilastri della nostra Costituzione e della nostra cultura. Non dimentichiamo”.

La Russa: “Un dolore che si rinnova”

“L’attentato terroristico alle Torri Gemelle avvenuto l’11 settembre 2001 ha segnato profondamente la storia. Oggi come tutti gli anni, si rinnova il dolore e il nostro deferente pensiero che rivolgiamo alle migliaia di vittime e ai tanti che in quel tragico giorno di 23 anni fa hanno sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri. Il loro ricordo ci unisce e ci spinge nel comune impegno per la pace e la sicurezza globale”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa su Facebook.

Fontana: “11 settembre follia del terrorismo”

“L’11 settembre di 23 anni fa, la follia del terrorismo colpiva al cuore la libertà dell’Occidente. Il mio pensiero commosso va alle vittime e alle loro famiglie, che non hanno più potuto riabbracciare i propri cari. Non dimentichiamo”. Così su X il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Le commemorazioni

Il presidente Biden, accompagnato da Kamala Harris, si recherà in visita a Ground zero. Potrebbe fare lo stesso anche il candidato repubblicano Donald Trump. Un minuto di silenzio verrà osservato da tutte le ambasciate americane nel mondo.