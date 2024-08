Violenza sessuale: chiesto il processo per Gerard Depardieu accusato di stupro su Charlotte Arnould

La procura di Parigi ha chiesto lo scorso 14 agosto un processo davanti al tribunale penale dipartimentale contro Gérard Depardieu per stupro e violenza sessuale sull’attrice Charlotte Arnould. Lo scrive Le Figaro, riferendo di avere appreso la notizia da fonti della stessa procura. Il colosso del cinema francese, 75 anni, è stato incriminato il 16 dicembre 2020 dopo una denuncia dell’attrice che lo accusava di due stupri, commessi il 7 e 13 agosto 2018 nella casa parigina dell’attore.

Le accuse di violenza sessuale per Depardieu: 13 donne a denunciarlo

Dal dicembre del 2020, Depardieu è indagato per stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould. Era stato denunciato anche dall’attrice Hélène Darras per dei fatti che sarebbero avvenuti durante le riprese di un film nel 2007, ma la causa era stata archiviata per prescrizione. Nel 2023 è stato denunciato anche in Spagna dalla giornalista e scrittrice Ruth Baza, che lo ha accusato di averla violentata nel 1995.

Ad aprile 2023 un’indagine della rivista online francese Mediapart ha raccolto la testimonianza di altre 13 donne che parlano di violenza e molestie sessuali ricevute da Depardieu.

L’attore si è sempre proclamato innocente

Il grande attore transalpino ha sempre respinto ogni accusa. A ottobre Depardieu aveva pubblicato una lettera aperta proprio su Le Figaro per difendersi dalle accuse. A Natale lo stesso giornale aveva pubblicato una lettera intitolata, “Non cancellate Depardieu”, firmata da più di cinquanta fra attori, artisti e altri personaggi famosi che lo sostenevano e chiedevano che l’attore continuasse a lavorare.

La presunta aggressione a Barillari

Nello scorso maggio a Roma, Depardieu era stato denunciato dal re dei paparazzi, Rino Barillari, che lo aveva accusato di un’aggressione perpetrata mentre lo riprendeva. Anche in quel caso arrivarono smentite dal suo ufficio legale.

75 anni, cinque bypass e un Oscar mancato

75 anni, una vita sregolata, cinque bypass da un ventennio(ma continua a mangiare formaggi, a bere vino e a fumare) straordinario interprete della trasposizione cinematografica del Cyrano di Bergerac, per cui ebbe la nomination agli Oscar, Gerard Depardieu ricevette, nel 97, il leone d’oro alla carriera al festival di Venezia. Per un tempo era emigrato in Russia ricevendo da Putin la cittadinanza. Oggi affronta altri fantasmi di una vita vissuta fra troppe sregolatezze.