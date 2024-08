Ucraina, bombe russe su un supermercato a Donetsk: undici morti e 44 feriti

Ucraina ancora teatro di un attacco russo sui civili. E’ salito a undici il bilancio delle vittime del raid di Mosca su un supermercato a Kostyantynivka nella regione di Donetsk. I feriti sarebbero 37. Lo ha annunciato il ministero degli Affari interni di Kiev. Sono stati danneggiati anche edifici residenziali, negozi e più di una dozzina di automobili. Il bilancio delle vittime, purtroppo, è destinato ancora a salire. Le operazioni di ricerca e soccorso fra le macerie continuano, così come la conta dei danni.

Il Cremlino: “Controffensiva a Kursk, uccisi 945 soldati ucraini”

Le Forze armate russe stanno continuando a respingere i tentativi delle truppe ucraine di invadere il territorio russo nella regione di Kursk. Lo ha riferito il ministero della Difesa moscovita.

“Le Forze armate stanno continuando a respingere il tentativo delle truppe dell’Ucraina di invadere il territorio della Federazione Russa”, si legge nel messaggio. Dal 6 agosto è in corso un’incursione Ucraina nella regione russa di confine. “In totale, dall’inizio delle ostilità in direzione di Kursk, le perdite del nemico-scrive il ministero di Mosca- ammontano a 945 militari e 102 unità di mezzi corazzati, tra cui 12 carri armati, 17 veicoli per il trasporto delle truppe, sei veicoli da combattimento di fanteria, 67 mezzi corazzati”, continua la nota, aggiungendo che Kiev ha perso almeno 280 militari e 27 mezzi militari nelle ultime 24 ore.

Sempre secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa russo, nella zona di confine della regione di Kursk, è stato individuato e distrutto un mezzo di artiglieria semovente Crab di fabbricazione polacca, che le Forze armate ucraine stavano cercando di mimetizzare in un’area forestale.

L’Ucraina ha colpito un importante aeroporto russo

Le Forze di difesa dell’Ucraina hanno sferrato un altro colpo contro importanti obiettivi nemici sul territorio della Federazione Russa, in particolare è stato colpito l’aeroporto militare nella regione di Lipetsk. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle Forze armate. “Nel corso dell’attacco sono stati colpiti magazzini con bombe aeree guidate e numerosi altri obiettivi situati nelle vicinanze dell’aeroporto”, si legge in un comunicato dello Stato maggiore, secondo cui “è divampato un grande incendio e sono state rilevate diverse detonazioni”. E’ noto che nell’aeroporto di Lipetsk sono presenti aerei Su-34, Su-35 e MiG-31 delle Forze aerospaziali del Cremlino.