Tentano di derubare una turista giapponese a Roma: borseggiatori scoperti, salutano i follower (video)

L’emergenza criminale a Roma è caratterizzata anche dall’esercito di borseggiatori che affolla le strade del centro oltre che i mezzi pubblici (bus e metropolitane): a farne le spese anche i viaggiatori, come conferma il video di una turista giapponese.

La visitatrice nipponica era in diretta su Twitch, da una delle strade caratteristiche del centro della Capitale, quando è stata avvicinata alle spalle da quattro borseggiatori: due donne e due uomini. Nel filmato, che è stato anche ripreso dalla pagina Instagram di Welcome to favelas, sempre sollecita a documentare il degrado delle città italiane, si vede chiaramente che uno dei quattro tenta di depradare la turista, confidando che non se ne accorga. Quando la donna si gira, i quattro cambiano approccio e fingono una cordialità di facciata, con larghi sorrisi, arrivando anche a salutare gli utenti in diretta social, che hanno assistito al tentativo di scippo. La turista giapponese, con calma olimpica, precisa che queste cose, purtroppo a Roma accadono. Un imbarazzante biglietto da visita per la Roma di Gualtieri, anche in vista dell’imminente Giubileo.

Roma ostaggio dei borseggiatori

Continuano intanto senza sosta le attività antiborseggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Le operazioni, condotte d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato il 10 agosto scorso all’arresto di ben 17 persone, tutte gravemente indiziate del reato di furto. Controlli intensificati soprattutto sulle linee della metropolitana, presso la stazione Termini, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale, con maggior affluenza di turisti e pendolari e nei pressi dei bar con tavolini esterni e dei musei dove si formano lunghe code e i turisti vengono presi di mira dai borseggiatori.