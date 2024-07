Per i viaggiatori della metro, a Roma, l’emergenza è quotidiana: vittime di borseggi o addirittura di rapine in pieno giorno, come accaduto a un giovane malato oncologico, pestato alla fermata della linea B della stazione Termini, senza che nessuno intervenisse in sua difesa. Una situazione esplosiva che ha visto anche delle reazioni da parte di alcuni cittadini.

Sui social circolano le immagini di una ronda, guidata dall’ex body builder Simone Carabella, che sale su un vagone della metropolitana capitolina, individua un borseggiatore, lo allontana con modi spicci e lo mette in fuga. Nel filmato si vedono i protagonisti dell’intervento riconsegnare la refurtiva (alcune decine di euro) al derubato. “Anche oggi abbiamo fermato decine di furti”, scrive Carabella su Facebook postando la foto del gruppo che ha effettuato le spedizioni sui vagoni a caccia di borseggiatori sulla metro di Roma.

In un altro video, diffuso dalla pagina social Welcome to favelas, si vede un borseggiatore messo a terra da un uomo. “Roma, ponte del Colosseo. Un uomo ha tentato di rubare la borsa ad una turista ed è stato bloccato ed immobilizzato da un passante. Il ladro è stato poi portato via dalla polizia che è subito intervenuta”.

Sono solo due dei video che circolano in rete in queste ore e che registrano il grado di esasperazione al quale sono giunti i cittadini (e anche i turisti) che viaggiano sui mezzi pubblici della Capitale. Dopo le polemiche dei giorni passati per l’aggressione al gruppo di blogger guidato da Simone Cicalone e nonostante la recente maxi-operazione delle forze dell’ordine lungo le linee del metrò a Roma, i borseggiatori sono tornati in azione più scatenati che mai.

Una situazione alla quale anche Fratelli d’Italia ha chiesto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri di porre rimedio. Richiesta rimasta senza risposta.