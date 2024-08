Supera il recinto dello zoo e prova ad accarezzare la tigre, ma la reazione non è quella sperata (video)

E’ entrata nello zoo di Bridgeton, nel New Jersey, con un’idea precisa: accarezzare una tigre, come se fosse un gattino spaventato. E così ha fatto. Una ragazzina, non ancora identificata, è salita oltre la recinzione di un recinto di tigri e ha provato ad lisciare il pelo a un esemplare allo zoo di Bridgeton, New Jersey per poi saltare indietro spaventata quando l’animale ha mostrato aggressività azzannandole la mano. Pare che i danni siano stati minimi, però, ma le immagini si fermano al momento dell’attacco del felino. La ragazza si è poi girata verso la sua compagna, come se stesse posando per una foto. Le autorità hanno diffuso il video martedì per cercare di identificare l’intrusa.