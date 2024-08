“Studia, sei come Fantozzi!”: Gasparri ridicolizza Giannini per una gaffe sul sindaco di Parigi

Non è nuovo alle gaffe, Massimo Giannini, ma stavolta Maurizio Gasparri calca la mano soprattutto alla luce delle becere polemiche fatte da lui e dal “partito di Repubblica” contro gli svarioni, veri o presunti, del ministro Sangiuliano. L’editorialista di sinistra scivola sui sindaci, anzi, direbbe lui, sulle sindache…

“Ma Massimo Giannini sei così somaro da scrivere su Il venerdì che Ada Colau, che guidava Barcellona, è il sindaco di Parigi? Si chiama Hidalgo! Studia! Poi da somaro passi all’insulto del centrodestra. Ma vergognati, ignorante e presuntuoso”, scrive in un tweet il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, postando l’articolo di Massimo Giannini per Il venerdì di Repubblica dal titolo “Vacanze patriottiche”. Ma Massimo Giannini, ti sei scusato o hai spostato Barcellona in Francia? Passi di flop in flop. Tolto da schermi Rai, poi dalla direzione di La Stampa. Sei il Fantozzi di Fantozzi”, si legge in un altro post.

Gasparri attacca Giannini il gaffeur, il giornalista risponde…

“Caspita, mi sono accorto di aver confuso i nomi delle prime cittadine di Parigi e di Barcellona, nella mia rubrica su @ilvenerdi. Me ne scuso con le sindache, e soprattutto con il valoroso senatore Gasparri!”, è la replica su X di Giannini. Ma tanti utenti lo punzecchiano più e perfino peggio di Gasparri: “E poi rompi i coglioni a Sangiuliano!”. “Pare che la figura fatta da Giannini abbia lo stesso colore delle acque della Senna….”.