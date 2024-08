Stacca un orecchio a morsi a un carabiniere, brutale aggressione a Sulmona. L’uomo era evaso dai domiciliari

Ha morso un carabinieri staccandigli l’orecchio. L’assurda violenza ha cone teatro Sulmona, nell’Aquilano. A ferire il carabiniere, medicato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona, sarebbe stato un 46enne di Cocullo (L’Aquila). L’aggressore, nonostante i domiciliari, è stato sorpreso in un bar del capoluogo peligno dalla pattuglia dei carabinieri. E’ stato quando gli hanno richiesto i documenti che l’uomo ha dato in escandesacenze, ha aggredito il militare e lo ha preso a morsi. Staccandogli parte del padiglione auricolare. Il 46enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni.

Stacca un orecchio a un carabiniere: atto barbarico

Unarma, associazione sindacale Carabinieri, ha espresso sdegno e preoccupazione per l’inaccettabile episodio di violenza, riporta Rainews. “L’aggressione, culminata con il distacco di una parte dell’orecchio rappresenta un atto barbarico che non può essere tollerato. Questo episodio mette in luce, ancora una volta, le difficili e pericolose condizioni in cui i nostri uomini e le nostre donne sono chiamati a operare quotidianamente”.