Spettacolare salvataggio di un bambino in bilico sul balcone: il video da Alicante fa il giro del web

Il miracoloso salvataggio di un bambino di 6 anni che stava per cadere dalla ringhiera di un balcone ha fatto il giro dei social: i fatti risalgono a lunedì 19 agosto 2024 ad Alicante. Tra le grida di disperazione dei passanti, un operaio, che stava lavorando alla ristrutturazione dell’appartamento accanto, è riuscito a salvargli la vita. Inutile dire che l’uomo è diventato l’eroe del giorno in Spagna.

Al migrante eroe il comune di Alicante assegnerà la cittadinanza

Il consiglio comunale di Alicante assegnerà la cittadinanza al giovane operaio, un cittadino brasiliano, 29 anni. Un riconoscimento per la sua azione “eroica”.

Felipe David Souza stava lavorando come imbianchino nel cantiere della casa adiacente quando ha sentito le urla dei passanti provenire dalla strada, allarmati perché il piccolo rischiava seriamente di cadere nel vuoto dal secondo piano del palazzo. Non ha quindi esitato a saltare la ringhiera aggrappandosi su una piccola sporgenza per raggiungere il bambino e spingerlo in casa.

L’assessore alla Sicurezza, Julio Calero, si è recato nella casa dove lavora l’operaio brasiliano e ha espresso la gratitudine dell’azienda per la sua azione, che ha definito “eroica”, riferisce Efe, dando grande enfasi al fatto che l’eroe sia un migrante.

“Hai rischiato la vita per salvare il bambino e dal consiglio comunale, dalla giunta municipale e a nome del sindaco (Luis Barcala) vogliamo ringraziare e riconoscere come merita questo atto eroico di valore incalcolabile” concedendo il riconoscimento durante la celebrazione della Giornata del Volontariato della Protezione Civile, che si svolgerà a novembre.