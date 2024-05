Bambina risucchiata dall’ascensore: il video del salvataggio miracoloso negli Usa

Il video impressionante di una bambina risucchiata da una ascensore ha catturato l’attenzione degli spettatori dei notiziari Usa: è accaduto in New Jersey. Fortunatamente l’epilogo non è stato tragico, ma la sequenza è stata davvero spaventosa.

La bambina si chiama Zoe Garatziotis, ha 5 anni e ha subito uno squarcio sul polso che ha avuto bisogno di 20 punti di sutura per chiudersi. Ma l’incidente le ha lasciato addosso solo solo quella cicatrice.

La piccola stava trascorrendo una giornata in piscina in un complesso di appartamenti a Hoboken, nel New Jersey, lo scorso luglio ed era nella cabina con la madre e i suoi fratelli. Poi il tragico imprevisto: al settimo piano, le si è infilato il braccio nell’ascensore, che l’ha letteralmente risucchiata.

Provvidenziale l’intervento del portiere dell’edificio. Si chiama Manny Batista ed è stato intervistato da numerosi notiziari e giornali. Al New York Post ha raccontato di aver sentito le urla di Zoe dalla reception, a sette piani di distanza. “Ho corso su tutte e sette le rampe di scale e ho sentito urla per tutto il tempo”, ha detto. Il braccio della bambina di cinque anni è stato risucchiato in una piccola fessura tra l’ascensore e il muro ed è rimasto intrappolato lì per tre minuti.

I filmati di sicurezza hanno mostrato Loni e la sua amica Nicole, che erano lì con il fratello e la sorella gemella di Zoe e altri due bambini, che si sforzavano di tirarle fuori il braccio.

Hanno provato il disinfettante per le mani come lubrificante improvvisato, ma senza successo, e dopo tre minuti l’hanno finalmente liberata dopo averle spalmato il braccio con la lozione che un vicino aveva dato loro.

Zoe ha avuto bisogno di visite mensili in ospedale per curare la ferita dopo che la famiglia è tornata a Palm Beach, in Florida. Ora la vicenda è finita in tribunale con una richiesta di risarcimento danni record nei confronti della proprietà del palazzo.