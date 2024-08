Slittano i bandi, Roma non avrà i mille taxi in più per il Giubileo. FdI: dietro i proclami di Gualtieri il nulla

Tempi duri per pellegrini e abitanti della Capitale: Roma non avrà i mille taxi in più entro il Giubileo, così come promesso dal sindaco Gualtieri. I conti sono presto fatti e li ha esposti impietosamente Fratelli d’Italia. “Il Giubileo è alle porte e nonostante i ripetuti annunci i bandi per le nuove licenze taxi e Ncc non si vedono anche se pochi giorni fa dal Campidoglio sembrava imminente la pubblicazione di quello per le 1000 licenze taxi. La delibera è già stata approvata in Giunta e la speranza è che fosse tutto già pronto ma siamo arrivati al 12 agosto e del bando non c’è traccia”. Così in una nota Federico Rocca. consigliere capitolino di Fratelli d’Italia.

Taxi: a Roma sarà un Giubileo di passione per i trasporti

”A questo punto mi auguro che non si facciamo sortite agostane mettendo in difficoltà chi vorrebbe partecipare, poiché già la scelta di rilasciarle a titolo oneroso creerà qualche problema a chi potrebbe avere i titoli ma non le condizioni economiche. Dal Campidoglio parlano di rateizzazione del pagamento o di accesso al credito che al momento è solo un’idea ma per questo stanno chiedendo aiuto alla Regione Lazio, ma oramai è così su tutto, una continua richiesta a Regione e Governo anche se le somme che arriveranno dal pagamento delle nuove licenze andrà per l’80% a ristoro degli attuali tassisti e il 20% a Roma Capitale, però i soldi per l’accesso al credito ce li deve mettere qualcun altro, curiosa come idea”.

Federico Rocca: “Gualtieri amministra Roma da 3 anni, non ha giustificazioni”

”Tornando al bando, è ovvio che le procedure per essere espletate hanno bisogno di tempo, ossia pubblicazione, accoglimento delle domande, verifica e tutte le varie prove, senza contare che potrebbero essere dei ricorsi che inevitabilmente allungheranno i tempi, pertanto, di questo passo è facile immaginare che per l’inizio del Giubileo le nuove licenze non saranno operative e quindi non ci saranno più taxi in strada. Questa è la realtà, ben altra cosa rispetto ai proclami e gli annunci del Sindaco Gualtieri. Per gli Ncc invece buio totale, per queste siamo fermi alle notizie di stampa. Dopo quasi 3 anni di governo della città arrivare lunghi per il Giubileo non è minimamente giustificabile, a meno che non ci sia dietro la volontà di renderle operative solo verso marzo/aprile del prossimo anno”.