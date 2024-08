Serie B stangata per il Cosenza: quattro punti di penalizzazione per ritardi nei versamenti

Stangata per il Cosenza che scivola in fondo alla classifica di serie B. Nell’ambito di due diversi procedimenti, infatti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la società calabrese “con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda”.

Il Tribunale federale ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club. Il Cosenza era stato deferito dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc.

Le accuse al Cosenza

Il Cosenza avrebbe pagato in ritardo gli oneri previdenziali e impositivi che regolano le iscrizioni ai campionati professionistici. Un’anomalia per la società silana presieduta da Eugenio Guarascio, che non solo è sempre stata puntuale nei pagamenti ma che alla fine della stagione 2020-2021 fu ripescata, come retrocessa, proprio in virtù del fatto che aveva sempre rispettato le norme e le procedure federali.

Antoniozzi: “Punizione eccessiva, c’è un precedente”

Sulla penalizzazione è intervenuto il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, cosentino. “Quattro punti di penalizzazione per un ritardo nei versamenti obbligatori mi sembrano una punizione eccessiva per il Cosenza. Ricordo che nel 2022-2023 per un caso analogo- dice Antoniozzi- alla Reggina furono tolti due punti e credo che questa sarebbe la giusta sanzione e non lo dico da tifoso ma da sportivo”.

Il ricorso alla Caf e al Coni e poi forse davanti la giustizia amministrativa

Ora il Cosenza ricorrerà alla Corte di Appello Federale, eventualmente, al Collegio di garanzia del Coni. Nel caso di diniego dei due organismi e solo dopo avere espletato la procedura si potrà ricorrere al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato.

Come cambia la classifica di serie B

Dopo questa decisione il Cosenza riparte letteralmente da zero. Aveva quattro punti, conquistati battendo la Cremonese e pareggiando contro Lo Spezia e ora è ultima nella classifica guidata da Juve Stabia e Reggiana con sette punti. Sperando di recuperare qualcosa nei successivi gradi di giudizio sportivi.