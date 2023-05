Juventus, 10 punti di penalizzazione per le plusvalenze dai giudici della Figc

La Corte federale d’appello della Figc ha deciso la “condanna” per il caso plusvalenze della Juventus. E ha inflitto 10 punti di penalizzazione al club bianconero nel processo per la rivalutazione della sanzione a carico della squadra per il caso plusvalenze.

Nella sua requisitoria di questa mattina il Procuratore della Figc, Giuseppe Chiné, ex-magistrato amministrativo del Tar del Lazio, aveva chiesto 11 punti di penalizzazione.

A dare l’annuncio della sentenza che toglie i punti alla Juventus è stata la stessa Federcalcio sul proprio sito ufficiale.

“Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico della Juventus per il cosiddetto ‘caso plusvalenze’, la Corte Federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

La Corte ha altresì prosciolto dalle incolpazioni ascritte i signori Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano”.

La reazione della Juventus è misurata e parla di amarezza: “Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della Figc e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio – rimarca il club – in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità“.

“Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali la Juventus non si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale“, ricorda il club bianconero.