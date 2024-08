Senna di nuovo inquinata, anticipate a domenica le gare di Triathlon alle Paraolimpiadi di Parigi

La Senna di nuovo a rischio. Cosi come successo per le Olimpiadi, dove peraltro si sono registrati casi di infezioni, anche per le Paraolimpiadi il fiume francese presenta criticità pesanti che rischiano di compromettere il programma delle gare di Triathlon. Al punto che gli organizzatori hanno dovuto anticipare a domenica 1 settembre le competizioni sportive.

Livello alto per la Senna

Tutti gli eventi di Triathlon delle Paralimpiadi di Parigi si svolgeranno domenica 1 settembre a causa dei timori che il maltempo, previsto da lunedì 2, possa aumentare l’inquinamento nella Senna. Lo hanno annunciato gli organizzatori.

Le gare di triathlon erano originariamente previste nell’arco di due giorni – 1 e 2 settembre – ma quelli inizialmente previsti per il 2 ora sono stati anticipati a causa dell'”alto livello di incertezza” delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni. Tutti gli undici eventi per le medaglie si svolgeranno domenica 1 settembre, invece che nell’arco di due giorni, l’1 e il 2 settembre. Questa decisione è stata presa per fornire agli atleti e agli allenatori la massima certezza possibile.

La decisione è stata presa dopo un incontro tra l’organo direttivo di ‘World Triathlon’, gli organizzatori di Parigi 2024 e le autorità francesi competenti coinvolte nel monitoraggio della qualità dell’acqua della Senna. Il problema dell’inquinamento della Senna ha condizionato anche gli eventi di triathlon e nuoto in acque libere dell’Olimpiade parigina, con l’annullamento di diverse sessioni di allenamento a causa degli elevati livelli di inquinamento causati dalle forti piogge.

Un miliardo speso per la depurazione

Il Comitato organizzatore per le Olimpiadi e le Paraolimpiadi ha speso addirittura un miliardo di euro solo per la depurazione della Senna e per rendere il fiume balneabile. Una spesa evidentemente insufficiente o mal indirizzata se è vero che le gare di Triathlon hanno subito ritardi, cosi come quelle del nuoto di fondo(in cui era impegnato Greg Paltrinieri) e che alcuni atleti hanno riportato conseguenze per la loro salute e che il problema si è ripresentato oggi.