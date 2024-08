Sangiuliano convoca (anche quest’anno) i dirigenti a Ferragosto. E smentisce il licenziamento del social media manager

“Sono qui innanzitutto per salutare le lavoratrici e i lavoratori che con il loro impegno e la loro dedizione rendono possibili queste aperture. È finito il tempo in cui i giornali titolavano ‘la beffa di Ferragosto’, quando i turisti trovavano chiusi musei o siti archeologici importanti: quell’epoca è finita, noi siamo riusciti a garantire sempre l’apertura perché è giusto che sia cosi, è giusto che chi è in vacanza possa godere delle nostre bellezze”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, visitando il Colosseo nella giornata di Ferragosto. Ad accompagnarlo, il sottosegretario al MiC, Gianmarco Mazzi e la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.

“I numeri ci confortano, nel 2023 abbiamo registrato un +22 per cento di presenze e un +33 per cento di incassi. Stiamo poi aprendo tanti nuovi musei – ho partecipato alla riapertura del Museo di Castellammare di Stabia, del Museo Correale di Sorrento, del nuovo Museo di Ostia – e abbiamo tante iniziative come il Museo della Lingua italiana a Firenze o Palazzo Citterio a Milano. Tante iniziative per aumentare la qualità e l’offerta dei nostro musei che sono la geografia identitaria della nostra Nazione”. Al termine della visita, Sangiuliano ha presieduto la riunione di Ferragosto al Collegio Romano con i capi dipartimento e i direttori generali per fare il punto sulle attività in corso e i progetti futuri.

Il ministro della Cultura ha introdotto la riunione di Ferragosto dal suo primo anno al dicastero, sollevando polemiche ma anche l’approvazione di tanti cittadini. In un’intervista a Il Giornale, Sangiuliano ha rivendicato i dati che gli danno ragione. “Sono i numeri a parlare. Nel 2023 visitatori e incassi nei musei e nei parchi archeologici statali sono stati i più alti mai registrati nelle serie storiche del Ministero della Cultura, con ben 57 milioni e 730.502 ingressi per un introito di 313,9 milioni. Rispetto al 2022 ciò corrisponde a un aumento di 10,7 milioni di visitatori (+23%) e di 79,3 milioni di euro (+34%). Questi dati superano i picchi di 55,3 milioni di visitatori e di 242,4 milioni di euro registrati nel 2018 e 2019, con un incremento del 4% e del 30%”.

Sangiuliano: non ho licenziato il social media manager, ha due figli

“Ma quale licenziato? Capita a tutti di sbagliare, no? E poi stiamo parlando di un padre con due figli. E comunque si sta già occupando di altro, ora è agli archivi”. Così il ministro della Cultura, in un’intervista rilasciata al Foglio. Sangiuliano ha spiegato che il suo ormai ex social media manager, Michele Bertocchi, non