Roma, tuffo in costume nella fontana: preso e multato. Aveva aggredito anche una donna (video)

In costume a Castel Sant’Angelo. Sullo sfondo una donna, anche lei in vesti balneari. Davanti la storica fontana del parco della Mole Adriana. Il caldo romano picchia e l’uomo che decide di tuffarsi. A immortalare la scena il cellulare di un turista con il video che, in poco tempo, ha fatto il giro della rete, rilanciato, tra gli altri, da Welcome To Favelas.

Il video aveva fatto il giro del web

A distanza di pochi giorni la polizia di Stato ha identificato l’uomo. Sono stati gli agenti del commissariato Borgo a farlo. Si tratta di un uomo solito frequentare i giardini. Il tuffatore è stato identificato e sanzionato. È la stessa persona che pochi istanti prima del tuffo ha aggredito una donna, anche lei senza fissa dimora, colpendola con una borraccia. Dopo la lite ecco il bagno, le cui immagini hanno fatto il giro del web. Nel filmato si vede una donna in costume da bagno nei pressi della vasca. Poi arriva l’uomo, si spoglia, resta in mutande e si tuffa nella vasca di Castel Sant’Angelo, per poi accomodarsi tranquillamente continuando a rinfrescarsi. A Roma d’estate è diventata un piaga il malcostume dei cafoni che si gettano nelle fontane storiche della Capitale. Quest’ultima bravata ha fatto scalpore per la “naturalezza” con cui l’uomo si è tuffato di pancia in costume, facendo sbellicare il web, ma suscitando anche rabbia.