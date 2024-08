Rainews fa il botto: oltre 25 milioni di contatti per i contenuti olimpici. Unirai: “Brutto colpo per i gufi”

Exploit per l’offerta di Rainews in occasione delle Olimpiadi. Nel periodo dei Giochi di Parigi, il portale dell’informazione e dello sport della Rai ha confermato la costante crescita dei dati di traffico; con picchi giornalieri di 6 milioni e mezzo di visite totali. Il traino determinante è stata l’offerta di articoli e video dedicati alle Olimpiadi, che hanno ottenuto oltre 25 milioni di visualizzazioni.

Anticipata dallo speciale Interactive Storytelling sulle nuove discipline, l’offerta su www.rainews.it si è articolata su una ‘maratona’ quotidiana con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Notizie, statistiche e video highlights delle gare. Ancora: le interviste di RaiSport, i servizi dei telegiornali e le cronache in diretta dell’inviato. E gli appuntamenti, gli italiani in gara, i risultati, il medagliere, le curiosità, i momenti da ricordare.

Numeri record anche sulle piattaforme social, dove RaiNews.it ha la più ampia fan base e la miglior performance di crescita tra tutte le testate Rai dall’inizio della stagione 2023/2024. Su Instagram e TikTok molti i contenuti olimpici selezionati da RaiNews.it che hanno superato il milione di visualizzazioni, con punte di 7 milioni per un singolo video. Da Thomas Ceccon che dorme nel parco del Villaggio olimpico, alla ginnasta cinese che sul podio morde la medaglia ‘imitando’ le atlete italiane, dall’intervista a caldo di Angela Carini dopo l’incontro con Imane Khelif alle foto della magica performance di Sofia Raffaeli. Oltre ai risultati straordinari dei video delle vittorie azzurre pubblicati in collaborazione con RaiPlay. Decine di migliaia di interazioni e di like anche su Facebook e X.

Unirai: “La Rai continua a macinare successi. Brutte notizie per i “TeleOssessionati”

Arriva il plauso di Unirai: “Ancora brutte notizie per i gufi di professione e i #TeleOssessionati. La #Rai continua a macinare successi. Bene gli investimenti su web e social. Complimenti all’ottimo lavoro dei colleghi di #Rainews24. Ma catastrofisti e nostalgici del pensiero unico saranno tutti al mare. Lo scrive su X il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, commentando la notizia dello straordinario successo di contatti per i contenuti olimpici di RaiNews.it.