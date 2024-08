Paura per Fedez, ricoverato nella notte e dimesso. “Sto meglio, ringrazio tutti e vi abbraccio”

Brutto malore per Fedez. Ieri è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. Il rapper è stato sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta. Tanta paura ma sembrerebbe si sia trattata di una semplice congestione. “È stata una nottata intensa ma ora sto meglio”. Così il rapper rassicura i fan in una storia su Instagram. Ieri si sarebbe dovuto esibire al Praja di Gallipoli ed è stato colto da un malore durante il volo e ricoverato d’urgenza all’Ospedale di Brindisi.

Malore e ricovero nella notte per Fedez: sto meglio

“Ciao a tutti – scrive Fedez- intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli. Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco”. Purtroppo, racconta il rapper, “durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato. È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta”.

Annullati tre concerti nel mese di luglio

Già nei primi giorni del luglio scorso, l’artista milanese era stato costretto ad annullare tre concerti: “Ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze”, aveva scritto su Instagram dopo esser tornato a casa dal Policlinico di Milano, dove era arrivato in codice rosso per un’emorragia interna, strascico dell’operazione che subì qualche anno fa a causa di un tumore al pancreas. Il cantante, nel 2022, al San Raffaele di Milano si era sottoposto a un delicato intervento per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. Su Instagram, Chiara Ferragni aveva salutato la notizia con un post diventato subito virale: “Oggi è una buona giornata”.