Offese alla disabile, ora Antonello Venditti fa la vittima: “Sono nudo e messo alla gogna da tutti” (video)

dell’incidente avvenuto durante il suo concerto al Castello Svevo di Barletta.

Il cantante, che si era scusato nell’immediatezza, parlando di uno spiacevole equivoco, è tornato a parlareL’artista non aveva compreso che fosse una ragazza disabile che emetteva suoni, rivolgendosi a lei in modo poco carino. Durante un concerto a Catania, il cantautore è tornato sull’argomento, scusandosi nuovamente: “Io sono molto toccato da quello che mi sta accadendo, non avrei mai pensato di dirvi questo adesso. Però ve lo dico, perché non sono io quello. Non so che fare.