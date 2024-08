Nuova balla di Repubblica smentita dal Mef: “Nessun taglio all’assegno per i figli. Ipotesi fantasiosa”

HE’ “fantasiosa e senza alcun fondamento l’ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra”. Lo scrive il Mef in una nota, smentendo articoli di stampa che hanno ipotizzato il taglio della misura. In primis fu Repubblica, fonte primaria per altri siti di informazione politica che hano riportato pari pari quella che a tutti gli effetti è una fake news. Molti siti fin dal mattino riportavano la notizia come cosa decisa: “Così il governo Meloni vuole smontare l’assegno unico di 200 euro a figlio”. La Repubblica apriva il giornale cartaceo del 20 agosto proprio con questa certezza granitica: “Addio all’assegno unico”. Poi lo “spiegone”: il governo voleva intervenire sull’assegno unico già alla fine del 2022. Ha deciso di non toccarlo nella seconda legge di bilancio dell’esecutivo. Poi è arrivata la procedura d’infrazione Ue per il requisito dei due anni di residenza preteso nei confronti degli stranieri. La rimodulazione prevede la redistribuzione delle risorse tolte a chi non ne avrà più diritto.

“Nessun taglio all’assegno per i figli”: il Mef smentisce Repubblica

Secondo questa ricostruzione fantasiosa che il Mef bolla come “priva di fondamento”, l’esecutivo intenderebbe tagliare l’assegno unico per due categorie. L’ammontare da 57 euro a figlio sarà tolto a chi non presenta l’Isee e a chi ne ha uno al di sopra dei 45 mila euro. Spostando le risorse su chi ha di meno. La cosa patetica a cui tocca assistere ad ogni minima notizia che possa dare fiato alle trombe e ai tromboni antimeloniani sono le dichiarazioni “copia e incolla della politica. “Lacrime e sangue” è l’urlo di Bonelli, Avs. “Altro che famiglia, il governo smonta l’assegno unico”, il grido di Faraone da Italia Viva. Lunare la chiamata alle armi di Maria Elena Bochi, che ha letto Repubblica e messo l’elmetto: “Combatteremo in Parlamento per salvare l’assegno unico”. Stendiamo un velo pietoso sulle parole di Marco Furfaro del Pd: “Le uniche famiglie che gli interessano sono le loro”. E poi è stato tutto un furoreggiare su “Meloni chiarisca, Giorgetti chiarisca. Allarme, attacco alle famiglie”. Cose dell’altro mondo. La lunga estata calda delle bufale anti- Meloni prosegue, dunque, sulle pagine dei principali quotidiani per spaventa i cittadini, ma sono tutte balle.

La figuraccia della sinistra che chiama alle armi su una non notizia

Accontentati tutti lorsignori nell’ennesima figuraccia di commentare una non notizia. Il Mef in primis, che significa Giorgetti. Quindi FdI è intervnuto dai suoi canali social: “Repubblica è evidentemente a corto di argomenti tanto da sfornare un’ennesima fake news. Il governo Meloni non abolirà l’assegno unico nella prossima manovra nè sottrarrà mai un euro alle famiglie. Il nostro impegno in difesa della natalità resta prioritario. Sinistra, rileggilo di nuovo”, lo sfottò. Il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli ha spiegato che “solo dal 30 agosto, con il primo confronto tra i leader della maggioranza di governo, si inizierà a parlare della Legge di Bilancio per il 2025”. Il vizio di parlare di una manocra che non c’è. E il vice- segretario della Lega Andrea Crippa è andato al sodo: “E’ una notizia inventata da Repubblica, che ovviamente la sinistra cavalca”.

Elenco di balle estive condite da manie ossessive e curiosità morbosa

Segnaliamo che si tratta solo dell’ultima balla in ordine di tempo di questa lunga estate calda di fake news. Partiamo da luglio: il presunto report Ue che bocciava l’Italia sulla libertà di stampa. Non era un report Ue ma fu strumentalizzato per scatenare gli indignati a comando. “Una boiata pazzesca”, così la definitì Ermes Antonucci su X, cronista del Foglio. Un’altra fandonia fu creata su una fantomatica villa della premier in Albania. Un’altra balla a cui è seguito il tormentone inventato di sana pianta sulla presenza di Arianna Meloni nelle riunioni per le nomine Rai. Smentita categoricamente dalla sorella della premier: ( “Ogni mattina leggendo la rassegna stampa, so che dovrò smentire l’ennesima fake news dei quotidiani”). Per finire, il “giallo”: l’invenzione di una “sparizione” di Giorgia Meloni (che in realtà non se ne era mai andata da i suoi impegnativi dossier). Piccolo, triste elenco di balle condite da ossessioni e curiosità morbose.