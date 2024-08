Continua l’estate delle balle contro Giorgia Meloni: ora si inventano la villa in Albania

Prosegue l’estate delle balle contro Giorgia Meloni a ritmo impazzito. L’ultima fake news riguarda una fantomatica villa in Albania che la premier avrebbe intenzione di acquistare. E’ arrivata dal Foglio. Secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa che citava fonti politiche e diplomatiche locali, Meloni sarebbe sul punto ad acquistare un immobile vista mare a Palasë: una delle principali località turistiche del Paese. L’indiscrezione ghiotta è stata ripresa da molti altri media che hanno “ricamato” da par loro, mettendo insieme i puntini: la costruzione dei Centri di accoglienza e identificazione in Albania, i rapporti ottimi con il premier albanese Edi Rama e la villa “fantasma”. E vai col fango. Sono tutte balle. Com’era inventata di sana pianta la notizia sul ruolo preponderante di Arianna Meloni nelle nomine Rai. Smentita categoricamente dalla sorella del premier ( “Ogni mattina leggendo la rassegna stampa, so che dovrò smentire l’ennesima fake news dei quotidiani”).

Villa in Albania? L’indiscrezione del “Corriere”: premier “scioccata”

Una balla al giorno fa fare solo fare figuracce. Anche il Corriere della Sera tratta l’indiscrezione, ma fa un passo in avanti. Con una ricostruzione molto verosimile il quotidiano di via Solferino dà conto in un retroscena delle riflessioni che la fake news albanese ha suscitato nella premier; raggiunta da questa balla colossale nel bel mezzo delle sue brevi ferie a Borgo Egnazia. L’idea che possa essere tentata dall’acquisto di una villetta sul mare in Albania è stata smentita dalla presidente del Consiglio, a detta del quotidiano. Che virgoletta la reazione di Giorgia Meloni: “Non è assolutamente vero”. E, sempre secondo il Corriere della Sera la notizia avrebbe “scioccato” la premier. La quale non riesce a capacitarsi come “si possano dare come notizie cose che non ho mai nemmeno pensato“.

Premier “preoccupata” per il moltiplicarsi di fandonie quotidiane

Le fake news pubbliche e private sul suo conto e sui suoi familiari si moltiplicano. Dunque, è assolutamente verosimile che la ricostruzione del quotidiano abbia raccolto lo stato d’animo di una premier che sarebbe “molto preoccupata” per il moltiplicarsi di fandonie quotidiane. Secondo Meloni – riporta il virgolettato il Corriere – l’informazione non dovrebbe occuparsi delle sue “presunte intenzioni, che sempre più di frequente sono letteralmente inventate”. Un gioco sporco che sta procedendo sempre al rialzo. La premier sul tema informazione si è espressa con chiarezza nelle settimane scorse. Quando ha dovuto prendere carta e penna e scrivere ad Ursula von der Leyen smentendo altre fake: il report sulla fantomatica minaccia alla libertà di stampa citato da Fatto e Repubblica non è un report Ue. Non era arrivato dalle istituzioni europee, ma da un centro studi: il Robert Schuman Center for Advanced Studies, che riceve finanziamenti europei nell’ambito di un’attività di monitoraggio dei media nei 27 Stati membri. Dire che si tratta di un ‘report Ue’ è una boiata pazzesca.