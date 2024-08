Nigeriano prende a martellate un tassista di Lodi per non pagare la corsa. Il video dell’aggressione

Un immigrato nigeriano ha preso a martellate un tassista di Lodi per non pagare la corsa: la drammatica aggressione è stata documentata dalla telecamera di sorveglianza a bordo della vettura. Il dispositivo si è rivelato prezioso per provare l’aggressione e ottenere le prove utili per portare all’arresto dell’immigrato.

I fatti si sono registrati domenica attorno alle 22, quando un tassista ha preso una corsa a San Donato milanese in direzione di Lodi. A bordo un nigeriano di 25 anni residente a Sant’Angelo Lodigiano, che ho colpito il tassista 40enne e residente a Lodi. Agli investigatori ha raccontato che una volta terminata la corsa, al momento del saldo, l’aggressore avrebbe estratto un martello e lo avrebbe colpito con alcuni colpi alla nuca.

Il video del nigeriano col martello sul sito del Cittadino di Lodi

L’intera scena è stata integralmente ripresa dalla telecamera di sicurezza di cui è dotato il taxi, che ha consentito ai poliziotti di dare immediatamente il via alle ricerche. E la segnalazione al 112 Nue di una signora che dal balcone della propria abitazione ha visto il 25eenne immigrato nascondersi dietro una siepe ha infine consentito ai poliziotti di rintracciare l’uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni aggravate e denunciato a piede libero per il reato di porto di oggetti atti ad offendere La vittima è stata soccorsa e trasferita in codice giallo presso il locale nosocomio.