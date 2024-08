Morto il garante dei detenuti D’Ettore, fu parlamentare di FdI, Meloni: “Uomo leale e generoso”

È morto a causa di un malore Felice Maurizio D’Ettore, 64 anni, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d’Italia. Secondo quanto si apprende, D’Ettore è deceduto in Calabria dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Un uomo dal grande curriculum

Garante nazionale dei detenuti, ex deputato di Fratelli d’Italia, professore ordinario di diritto privato presso la Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze dal 2005, Felice Maurizio D’Ettore in precedenza aveva insegnato all’Università degli Studi dell’Insubria. A fine gennaio di quest’anno era stato nominato presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, succedendo a Mauro Palma.

D’Ettore morto all’improvviso

Secondo quanto si apprende , l’ex parlamentare sarebbe morto all’improvviso mentre era su una spiaggia calabrese. Non è stato nemmeno necessario, purtroppo, chiamare i soccorsi.

Meloni: “Persona di grande professionalità”

“Apprendo con dolore dell’improvvisa scomparsa del Garante delle persone detenute Felice Maurizio D’Ettore, di cui tutti abbiamo apprezzato la dedizione e la professionalità, in particolare in un momento così difficile per il mondo penitenziario. Sono sinceramente vicina, anche a nome dell’intero Governo, ai suoi familiari, che abbraccio nel ricordo di un uomo onesto e generoso”, così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il cordoglio della politica, da Fdi al Pd

Unanime il cordoglio da parte delle forze politiche per la morte di D’Ettore. Debora Serracchiani, deputata del Pd, esprime tutto il suo dolore “e quello del partito per una scomparsa che ci lascia attoniti”.

Il ministro Carlo Nordio lo ricorda commosso dicendo, “Grazie per tutto quello che ci hai dato”.

“E’ scomparso Maurizio D’Ettore , garante nazionale delle persone private della libertà personale, già parlamentare di Forza Italia. Con Maurizio abbiamo condiviso tutte le campagne referendarie sulla giustizia a partire dai referendum Tortora del 1986. Perdiamo un amico e un compagno che abbiamo avuto al nostro fianco nelle battaglie di libertà. Alla famiglia le più sentite condoglianze”. Lo affermano Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale.

Per il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, “si tratta di una grande perdita. Mi stringo al dolore dei familiari, a cui porgo le mie sentite condoglianze. Rivolgo un pensiero anche a chi ha condiviso con lui il percorso lavorativo e l’impegno politico”.

Mariastella Gelmini, senatrice di Azione, ne ricorda, “la grande umanità”. Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia di FdI, sottolinea, “l’integrità morale e la competenza di un grande amico, andato via troppo presto”. La vicecapogruppo alla Camera, di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, parla di un uomo, “di cui rimarrà la lucidità delle osservazioni e delle proposte ma anche l’ironia a conferma della sua estrema intelligenza e umanità”.

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile degli enti locali di FdI, scrive su Facebook che, “mancherà ai suoi studenti la sua conoscenza e la sua capacità d’insegnamento, ma soprattutto mancherà drammaticamente la sua risata e la sua amicizia leale a chi aveva la fortuna di essere suo amico”.