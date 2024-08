Meloni contro gli haters di sinistra che hanno insultato Boldi: “La sua colpa è avermi fatto gli auguri”

“È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio”. La replica amara di Giorgia Meloni, su Instagram, arriva il giorno dopo la pioggia di contumelia piovute sull’attore italiano, “colpevole” di aver risposto a un post del presidente del Consiglio facendole i complimenti per quanto sta facendo per l’Italia e gli auguri per Ferragosto.

Meloni difende Boldi dagli insulti degli haters

“Buon Ferragosto al nostro presidente del consiglio della Repubblica sei sempre più forte hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti”, aveva scritto Boldi, ricevendone insulti dagli haters di sinistra. “Vieni a fare il lecca culo alla Meloni per un posto in Rai”, “Che è ti serve un posto in Rai???”. “Rincoglionito!”. A Natale uscirà il nuovo film di Boldi. “Torna a fare cinepanettoni”, è un invito che arriva sotto il post. E ancora: “Una volta mi facevi ridere… adesso solo piangere!”.

La replica agli odiatori dell’attore comico italiano

Oggi è arrivata anche la replica di Boldi. “Ho 79 anni e non ho bisogno di chiedere nessun favore. Sono ben oltre quella fase. I miei auguri a Giorgia Meloni, di cui sono amico, sono sinceri”, ha detto Boldi, sentito dall’Adnkronos, rispondendo ai post di odio. “Il mio è un fatto di simpatia e stima per Giorgia Meloni”, ribadisce Boldi che non si cura dei commenti e li liquida con diplomazia: “Dobbiamo accettare quello che si dice sui social, sia di bello che di brutto, e ognuno dica la sua. Io ho fatto un augurio sincero, il resto va bene così”.