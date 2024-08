Meloni a Parigi per seguire le Paraolimpiadi, il messaggio di Mattarella: “Ci aspettiamo medaglie”

Giorgia Meloni sarà presente alle Paraolimpiadi iniziate a Parigi, mentre il Capo dello Stato Sergio Mattarella è giunto al villaggio olimpico per salutare gli atleti azzurri. Il premier sarà nella capitale francese nelle prossime ore e farà una visita alla delegazione italiana, seguendo qualche gara, cosi come aveva fatto alle Olimpiadi. Nell’attesa, ha diffuso un messaggio su X in cui si legge: “Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri atleti e alle nostre atlete che parteciperanno ai Giochi Paralimpici di Parigi. Siete un orgoglio e l’Italia è con voi!”.

Le parole di Mattarella

“Questi momenti quadriennali così importanti per il mondo hanno due due tempi: le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Il primo tempo è quello che avvia e alimenta l’entusiasmo, il secondo tempo con le Paraolimpiadi è quello della raccolta delle conclusioni, dei risultati. L’Olimpiade ha dato risultati interessanti. Anche di grande soddisfazione come partecipazione e come come successi, e sarà lo stesso per voi, certamente. A Tokyo le Olimpiadi e Paralimpiadi hanno raggiunto risultati particolarmente lusinghieri ma il vero risultato è in questa occasione di incontri”, cosi il Capo dello Stato Sergio Mattarella stamani al villaggio olimpico.

“Come sapete il 23 settembre- ha aggiunto Mattarella- c’è un appuntamento al Quirinale, formalmente per riportare le bandiere, che sono state portate qui dai due porta-bandiere che ringrazio molto, ma in realtà l’obiettivo di quell’incontro è ringraziare voi e gli atleti delle Olimpiadi per quanto fatto in questi due tempi di questa grande occasione. E come forse avete sentito ho chiesto che venissero non soltanto coloro che hanno conquistato medaglie ma anche chi è arrivato al quarto posto, per rappresentare con questi ultimi tutti quelli che hanno partecipato alle Olimpiadi perché questo è già un traguardo importante”.

La soddisfazione di Pancalli per la presenza di Mattarella e Meloni

Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paraolimpico, ha detto di essere, “orgoglioso di una rete televisiva paralimpica (Raidue). Dopo 24 anni di impegno come dirigente in questo mondo, ho pensato solo a costruirla. Vedere tutto questo, che il nostro presidente della Repubblica sarà presente, sapere che verranno il presidente del Consiglio, i ministri Abodi e Locatelli, e l’attenzione che abbiamo generato neanche nei media, per me è una grande soddisfazione”, ha aggiunto Pancalli.