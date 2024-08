L’immunologo Fauci ricoverato per il virus West Nile, la notizia scatena gli hater: “Non si è vaccinato?”

L’immunologo Usa Anthony Fauci è stato colpito dal virus West Nile, per via dell’infezione è stato ricoverato in ospedale: la notizia ha dato la stura a una serie di commenti sui social da parte degli hater (“Non si è vaccinato?”, ha scritto sarcasticamente più di un utente). Su X già sono spuntati i meme di gente sghignazzante. La notizia del ricovero è stata riferita da un portavoce del professore ad alcuni media internazionali.

C’è da ricordare che non esiste un vaccino o un trattamento specifico per il West Nile (o febbre del Nilo): l’immunologo di origine italiana è stato ricoverato per 6 giorni (per la Cbs sarebbero stati invece dieci giorni) e ora sta affrontando la convalescenza a casa. L’ex capo del National Institute of Allergy and Infectious Disease (Niaid), 83 anni, dovrebbe riprendersi completamente dall’infezione, è stato spiegato nel comunicato.

Fauci è sotto inchiesta negli Usa per la gestione della pandemia

Da lungo tempo altissimo funzionario della sanità pubblica, Fauci (che nel 2021 è stato nominato cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per la sua lotta al Covid) è stato sotto i riflettori negli ultimi anni per aver fatto parte della task force della Casa Bianca sul coronavirus Sars-CoV-2, durante la pandemia (ruolo che gli ha portato anche diversi attacchi, critiche da ambienti politici, e per il quale è finito sotto i fari di una commissione Covid). E nonostante il suo ritiro dagli incarichi istituzionali, a giugno i repubblicani della Camera lo hanno convocato per un’accesa udienza proprio sulla risposta a Covid-19, accusandolo di aver nascosto le origini del virus. Fauci ha affermato che le affermazioni erano “semplicemente assurde”.

La maggior parte dei casi sono lievi e causano sintomi simil-influenzali e un’eruzione cutanea. In circa 1 caso su 150, il virus invade il cervello e il sistema nervoso, il che può portare a gonfiore cerebrale, danni cerebrali o morte. Circa 100 persone muoiono ogni anno a causa di infezioni da West Nile negli Stati Uniti.

Fauci colpito da West Nile: punto da una zanzara nel giardino di casa

Circa mille americani ogni anno, come riporta la Cnn online, vengono ricoverati con la forma più grave del virus West Nile, che si diffonde attraverso la puntura di zanzare infette. Altri 1.500, in media, vengono diagnosticati dopo aver sviluppato sintomi, sebbene gli esperti stimino che circa l’80% delle infezioni negli Usa non vengano mai identificate. In questi giorni il virus West Nile non ha colpito solo Fauci ma centinaia di persone ed è persino riuscita a provocare la chiusura dei parchi pubblici in Massachusetts.

Come ha riferito su X il corrispondente della CBS Johnatan Lapook: “Ho appena parlato al telefono con il dottor Anthony Fauci. Il dottor Fauci è stato ricoverato in ospedale circa dieci giorni fa dopo aver sviluppato febbre, brividi e grave affaticamento. La valutazione ha rivelato che era stato infettato dal virus del Nilo occidentale, probabilmente da una puntura di zanzara che ha preso nel suo cortile. Ha lasciato l’ospedale tre giorni fa e si sta riprendendo a casa. La prognosi è di una completa guarigione”.