Le grandi manovre del generale Vannacci: il comitato “Il Mondo al Contrario” diventa «realtà politica»

Il comitato “Il Mondo al Contrario”, lanciato sulla scorta del successo del libro omonimo del generale Roberto Vannacci, “si appresta a divenire una realtà culturale ed anche politica“. È quanto si legge sul sito dell’associazione, sul quale compare anche un tasto attivo per il “tesseramento”.

Il nuovo corso del comitato è presentato sul sito in un articolo intitolato “Pucciarelli’s day”, dal nome del giornalista di Repubblica, che firmò l’articolo che, il 17 agosto di un anno fa, “ha reso così popolare il generale Roberto Vannacci”, dando il via alla “epopea – si legge sul sito – l’epopea del Mondo al Contrario”. In ricordo di quell’evento, il Comitato “invita tutti i soci, gli iscritti e i simpatizzanti ad un ‘brindisi nazionale’ in onore del Pucciarelli’s day, appunto il 17 agosto 2024, giorno in cui ha avuto inizio il tutto. Alzeremo tutti i calici al cielo augurando al nostro generale, dopo tutti gli scontati successi giudiziari, anche altrettanti traguardi politici”.

Il tesseramento prevede anche i soci junior

Quanto al tesseramento, cliccando sul link, si legge che “il Comitato non ha scopo di lucro: tesserandosi, entrerai a far parte di un insieme di persone che si autofinanziano per sostenere, ai sensi degli Artt. 18 e 21 della Costituzione, le idee e i valori espressi nell’omonimo libro scritto dal generale Roberto Vannacci”. “I fondi raccolti con i tesseramenti – è spiegato ancora – saranno destinati, nella massima trasparenza, all’organizzazione di convegni, riunioni, conferenze e tavole rotonde su tutto il territorio nazionale e all’estero nelle quali saranno invitati esperti di ogni settore”.

Le regole da seguire

Il tesseramento prevede inoltre anche una sezione giovanile, che consente di iscriversi come “socio junior” ai minori di 18 anni. Tra le regole da seguire, delineate in sette articoli che indicano anche la declinazione dell’organico nazionale e territoriale, c’è anche quella per cui “gli iscritti a tutti i livelli, sono tenuti a conoscere i contenuti del libro del Dottor Roberto Vannacci, poiché il Comitato si promette di promuoverne i principi e i valori in tutti gli ambiti della società”. La libertà di espressione, viene poi chiarito, “deve essere sempre esercitata nel massimo rispetto verso il prossimo, con linguaggio appropriato e MAI (maiuscolo nel testo, ndr) offensivo o lesivo della dignità altrui”. In ogni “comunicazione pubblica sui social media, gli iscritti devono porre la massima attenzione a non ledere la onorabilità”, è precisato ancora negli articoli, la cui violazione può comportare l’espulsione, a seguito di un’istruttoria condotta dal Consiglio di Gestione.

Salvini: “Vannacci sarà parte importante del futuro della Lega”

Allo stato attuale non è chiaro cosa ci sia all’orizzonte di questa trasformazione in “realtà cultura e anche politica”. Matteo Salvini comunque nella tarda serata di ieri, quando il “Pucciarelli’s day” era stato già ampiamente lanciato, intervenendo alla festa della Lega Romagna a Cervia, ha detto che Vannacci “sarà parte importante del futuro della Lega, sarà a Pontida: abbiamo la stessa idea del futuro”.